Реальное количество безработных в России почти в четыре раза выше данных Минтруда

Реальное количество безработных в России превышает официальную статистику в несколько раз. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова.

Он обратил внимание на данные Росстата за январь. Тогда по их данным в стране было зарегистрировано 3,5 млн нетрудоустроенных граждан. По словам Шершукова, на апрель 2020 года эта цифра выросла до 4 млн.

Тем временем Минтруд сообщает о 735 тысячах безработных жителей России. По его мнению, проблема в том, что Минтруд учитывает лишь количество зарегистрированных безработных, тогда как фактически оставшихся без работы людей намного больше.

Ранее amic.ru сообщил, что барнаульцы стали чаще обращаться в службы занятости населения. С 23 марта по 12 апреля количество ежедневных запросов в поисковиках выросло до 10 тысяч в день, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.