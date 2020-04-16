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Больше половины россиян оказались готовы к продлению режима самоизоляции

, ИА "Амител"
А 90% согласны соблюдать режим до 30 апреля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Почти 90% россиян согласны соблюдать режим самоизоляции до 30 апреля, а больше половины граждан страны не против его продления. Об этом сообщил федеральный оперштаб со ссылкой на опрос АНО "Национальные приоритеты".

С 11 по 14 апреля АНО проводил опрос среди жителей РФ старше 18 лет в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Всего было опрошено более трех тысяч человек.

Согласно результатам, режим самоизоляции готовы соблюдать 88% граждан. При этом 60% оказались готовы к продлению этого режима в мае, а 80% опрошенных полностью или частично поддерживают меры региональных властей по сдерживанию COVID-19.

Также исследование показало, что 82% граждан доверяют официальным источникам информации, причем одинаковая степень доверия сохраняется во всех возрастных категориях.

Но на деле режим самоизоляции соблюдают не везде. Как ранее сообщил amic.ru, на 15 апреля рейтинг самоизоляции "Яндекса" присвоил Барнаулу 2,3 балла, что соответствует определению "на улицах очень много людей".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.04.2020 17:19
гость

да от куда они вообще берутся эти "опросники"? то есть, по логике, люди готовы сидеть дома, сосать лапу лишь бы не ходить на работу что ли?

16.04.2020 17:23
гость

Во Франции до 11 мая продлили, а у нас позже началось

16.04.2020 17:24
многодетный

На улицу выгляните, там увидите ответ сколько россиян готовы соблюдать режим самоизоляции. Можно сразу опросник посмотреть сколько россиян готовы носить маски.

16.04.2020 17:29
кот Василий

Как рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула Ольга Степанова, с каждым днём всё больше барнаульских семей с детьми обращаются с просьбами о помощи. У людей заканчиваются деньги и продукты. Им стараются помочь всеми возможными способами. Так, ряд барнаульских предпринимателей предоставили продуктовые наборы, а один из ресторанов ежедневно кормит горячими обедами 11 многодетных семей. видно это те кто не готов к самоизоляции !!! и их больше чем половина............

16.04.2020 17:29
Чучмек

Так и к массовому чипированию подготовятся...

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