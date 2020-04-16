Больше половины россиян оказались готовы к продлению режима самоизоляции

Почти 90% россиян согласны соблюдать режим самоизоляции до 30 апреля, а больше половины граждан страны не против его продления. Об этом сообщил федеральный оперштаб со ссылкой на опрос АНО "Национальные приоритеты".

С 11 по 14 апреля АНО проводил опрос среди жителей РФ старше 18 лет в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Всего было опрошено более трех тысяч человек.

Согласно результатам, режим самоизоляции готовы соблюдать 88% граждан. При этом 60% оказались готовы к продлению этого режима в мае, а 80% опрошенных полностью или частично поддерживают меры региональных властей по сдерживанию COVID-19.

Также исследование показало, что 82% граждан доверяют официальным источникам информации, причем одинаковая степень доверия сохраняется во всех возрастных категориях.

Но на деле режим самоизоляции соблюдают не везде. Как ранее сообщил amic.ru, на 15 апреля рейтинг самоизоляции "Яндекса" присвоил Барнаулу 2,3 балла, что соответствует определению "на улицах очень много людей".