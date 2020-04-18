Суббота, 18 Апрель, 08:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 80,11
8°

32008 +0
Обь
341см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Все близко к Раху. Астролог о том, откуда взялся коронавирус и когда это все кончится

, ИА "Амител"
Вселенная намекала на приближение беды, уверен специалист
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пока ученые-вирусологи заняты поиском вакцины от коронавируса, людям остается лишь гадать, когда мир сможет вернуться к прежней жизни. И в поисках ответа многие даже обращаются к звездам. Причем космос намекал на то, что 2020 год может преподнести миру неприятный сюрприз, уверен сибирский ведический астролог Олег Авдеев. Он рассказал amic.ru, как звезды повлияли на нашу жизнь, какие планеты заставляют людей "проливать слезы" и когда эпидемия коронавируса может пойти на спад.

Генеральная уборка на планете

Еще перед началом 2020 года астрологи предупредили о том, что он будет для мира непростым: ранее Юпитер был самой сильной планетой, а теперь его место занял Сатурн. Изучив планетарные периоды и транзиты, можно было понять, что стоит готовиться к переменам, объясняет Олег Авдеев.

"Сатурн входит в знак Козерога. Такое положение планеты подобно наведению порядка: когда мы всю неделю разбрасывали вещи по квартире, не убирались, а теперь пришла суббота и нужно провести генеральную уборку. Таков Сатурн в знаке Козерог. При этом Юпитер, который несет в себе богатство, знание, закон и справедливость, в том же знаке Козерога перешел в падение. А это значит, что все это приходит в упадок", – поведал специалист.

Сатурн не в первый раз приносит нам несчастья, добавил астролог. В подтверждение этих слов он подметил, что в последний раз такое положение Сатурна было летом 1990 года, когда начался распад СССР.

Пугающий Раху

Но не только упадок Юпитера и усиление Сатурна повлияли на ситуацию. Есть еще третья, теневая планета Раху, которая заняла неблагоприятное для людей положение.

"Раху попадает в Накшатру (созвездия в индийской астрологии) Ардра. Символ этой накшатры – слеза. Такое положение часто приводит к ситуациям и событиям, которые заставляют людей "проливать слезы", быть свидетелями каких-то бедствий, потерь и паники", – объяснил Авдеев.

При этом он обратил внимание, что 11 марта 2020 года, когда ВОЗ объявила пандемию, Раху находилась в положении Ниррита, которое означает болезни, страдания и беспокойства. А другая вредоносная планета – Сатурн – находилась в положении Вайра, символизирующем борьбу с врагами и болезнями.

Когда все закончится?

Чтобы понять, как действовать в условиях эпидемии, астролог советует разобраться, как именно на нас влияет Раху. В первую очередь эта теневая планета сеет в людях беспокойство, панику и страх. А потому, если верить ведической астрологии, реальная ситуация может быть не такой угрожающей, как ее сейчас видит большинство людей, объясняет Олег Авдеев.

"Возможно, сам вирус реальный, но он может быть не такой опасный, как нам его описывают, а последствия паники и страха могут быть более серьезными, чем последствия от самого вируса. Поэтому не допускайте паники, изучайте ситуацию осознанно и при этом берегите себя и своих близких, соблюдая профилактику и гигиену", – подчеркнул специалист.

А чтобы предположить, когда эпидемиологическая обстановка начнет налаживаться, Олег Авдеев советует заглянуть в священный текст индуизма – Маричи Самхиту. Там объясняется, что продолжительность равна промежутку между теми знаками, в которых сейчас находятся Сатурн и Раху.

Поскольку Сатурн в Козероге, а Раху – в Близнецах (между этими знаками шесть месяцев), то и конца пандемии стоит ждать через полгода, ориентировочно – 11 сентября 2020 года. Тогда грозная Раху ослабит свое влияние и можно будет надеяться, что мир начнет потихоньку возвращаться к прежней жизни.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

18.04.2020 07:09
- гость -

Вселенная не намекает что все новые заразы человечеству китайцы приподносят???

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
08:35
Сиди и смотри. Лучшие фильмы на тему самоизоляции от amic.ru 0
08:17
Алкоголизм, ожирение, стресс. Что ждет барнаульцев после завершения самоизоляции 0
08:03
Как пройдет Пасха в режиме самоизоляции и где смотреть трансляцию пасхальной службы 0
07:50
Еще без коронавируса. Названы лучшие репортажные фотографии 2019 года 0
07:36
Барнаульцы смогут освятить куличи возле храмов 2
07:19
В Барнауле восстановили туристическую эмблему у Нагорного парка 1
07:04
Все близко к Раху. Астролог о том, откуда взялся коронавирус и когда это все кончится 1
06:45
Как выбрать яйца к Пасхе и что значат эти цифры и буквы на упаковке 1
06:24
Мечтать не вредно. Россияне назвали сумму денег, комфортную для самоизоляции 1
06:02
Почти как летом. 18 апреля в Алтайском крае будет тепло 0
23:37
Названы самые смертельные для россиян болезни 3
23:14
Центробанк разрешил использовать до 1 июля карты с истекшим сроком действия 0
22:46
Двое братьев из Алтайского края избили мужчину и утопили его в озере 2
22:39
Коронавирус подтвердился у шахтера в Алтайском крае 8
22:10
Семья побоялась заразиться коронавирусом и бросила старушку в московской больнице 1
21:39
После пересчета число погибших от COVID-19 в Ухане выросло в 1,5 раза 3
21:18
Академик Малышев дал прогноз заболеваемости коронавирусом в России 5
20:42
Прусакова пожалела алтайских школьников после дистанционного собрания АКЗС 1
20:10
После окончания пандемии туристов могут обязать получать иммунные паспорта 3
19:48
В ночь на 18 апреля в Барнауле дезинфицируют еще 31 дорогу 3
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 19 1
19:12
Двух нарушителей режима самоизоляции в Алтайском крае оштрафовали на 15 тысяч рублей 7
18:56
Трансляция спектакля "Слишком женатый таксист" Алтайского театра драмы 0
18:31
В Барнауле открыли госпиталь для инфицированных коронавирусом детей 5
18:05
Барнаульских врачей поддерживают обедами 3
17:52
Бывшего замглавы алтайского Минстроя отправили в СИЗО 3
17:40
Затон и поселок Ильича стали менее подтопляемыми 1
17:27
Алексей Смертин попал в число лучших российских легионеров в истории АПЛ 0
17:15
Жители Алтайского края старше 65 лет могут продлить больничный до 30 апреля 0
17:03
ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона 1
16:52
Алтайский краевой театр драмы покажет спектакль "Слишком женатый таксист" 3
16:38
Нецелесообразно. МЧС не рекомендует носить защитные маски на улице 20
16:28
Что нельзя нарушать во время режима повышенной готовности и при чем тут самоизоляция 18
16:14
Насколько выросли цены на яйца перед Пасхой 0
16:01
"Лада Седан" приедет к вам домой: Тимати даст живой концерт в видеосервисе Wink 2
15:45
Алтайские власти не исключают роста долгов по зарплате из-за коронавируса 1
15:31
Число смертей среди больных COVID-19 в России растет 1
15:21
"Почему тогда работают пивные бары". Священника возмутило закрытие храмов для прихожан 65
15:11
В Камне-на-Оби уже несколько дней горит полигон ТБО. Огонь только усиливается 1
15:05
Ученый АлтГУ помогает индийским аграриям в борьбе с опасной бабочкой-вредителем 1
14:49
В Алтайском крае объяснили, куда звонить, если вовремя не дают зарплату 8
14:37
Мэр призвал барнаульцев не выходить из дома без крайней нужды 18
14:27
Что на самом деле сказал губернатор Алтайского края о поддержке бизнеса. Видео 6
14:15
ФНС предложила следить за доходами каждой семьи с помощью специального реестра 0
14:09
"Аэрофлот" приостановил продажу международных билетов до августа 0
13:57
Он истекал кровью, но продолжал бой. История Героя Советского Союза Василия Макарова 0
13:45
Без храмов, кладбища и ярмарки. Томенко ввел новые ограничения из-за коронавируса 11
13:38
120 ИП Алтайского края объявили о закрытии с начала года 4
13:29
На Алтае запретили посещение пасхальных служб в храмах. Как отметить праздник? 8
13:21
"Уже есть пробуксовка". Благоустройство "Изумрудного" могут отложить из-за кризиса 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.