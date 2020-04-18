Все близко к Раху. Астролог о том, откуда взялся коронавирус и когда это все кончится

Пока ученые-вирусологи заняты поиском вакцины от коронавируса, людям остается лишь гадать, когда мир сможет вернуться к прежней жизни. И в поисках ответа многие даже обращаются к звездам. Причем космос намекал на то, что 2020 год может преподнести миру неприятный сюрприз, уверен сибирский ведический астролог Олег Авдеев. Он рассказал amic.ru, как звезды повлияли на нашу жизнь, какие планеты заставляют людей "проливать слезы" и когда эпидемия коронавируса может пойти на спад.

Генеральная уборка на планете

Еще перед началом 2020 года астрологи предупредили о том, что он будет для мира непростым: ранее Юпитер был самой сильной планетой, а теперь его место занял Сатурн. Изучив планетарные периоды и транзиты, можно было понять, что стоит готовиться к переменам, объясняет Олег Авдеев.

"Сатурн входит в знак Козерога. Такое положение планеты подобно наведению порядка: когда мы всю неделю разбрасывали вещи по квартире, не убирались, а теперь пришла суббота и нужно провести генеральную уборку. Таков Сатурн в знаке Козерог. При этом Юпитер, который несет в себе богатство, знание, закон и справедливость, в том же знаке Козерога перешел в падение. А это значит, что все это приходит в упадок", – поведал специалист.

Сатурн не в первый раз приносит нам несчастья, добавил астролог. В подтверждение этих слов он подметил, что в последний раз такое положение Сатурна было летом 1990 года, когда начался распад СССР.

Пугающий Раху

Но не только упадок Юпитера и усиление Сатурна повлияли на ситуацию. Есть еще третья, теневая планета Раху, которая заняла неблагоприятное для людей положение.

"Раху попадает в Накшатру (созвездия в индийской астрологии) Ардра. Символ этой накшатры – слеза. Такое положение часто приводит к ситуациям и событиям, которые заставляют людей "проливать слезы", быть свидетелями каких-то бедствий, потерь и паники", – объяснил Авдеев.

При этом он обратил внимание, что 11 марта 2020 года, когда ВОЗ объявила пандемию, Раху находилась в положении Ниррита, которое означает болезни, страдания и беспокойства. А другая вредоносная планета – Сатурн – находилась в положении Вайра, символизирующем борьбу с врагами и болезнями.

Когда все закончится?

Чтобы понять, как действовать в условиях эпидемии, астролог советует разобраться, как именно на нас влияет Раху. В первую очередь эта теневая планета сеет в людях беспокойство, панику и страх. А потому, если верить ведической астрологии, реальная ситуация может быть не такой угрожающей, как ее сейчас видит большинство людей, объясняет Олег Авдеев.

"Возможно, сам вирус реальный, но он может быть не такой опасный, как нам его описывают, а последствия паники и страха могут быть более серьезными, чем последствия от самого вируса. Поэтому не допускайте паники, изучайте ситуацию осознанно и при этом берегите себя и своих близких, соблюдая профилактику и гигиену", – подчеркнул специалист.

А чтобы предположить, когда эпидемиологическая обстановка начнет налаживаться, Олег Авдеев советует заглянуть в священный текст индуизма – Маричи Самхиту. Там объясняется, что продолжительность равна промежутку между теми знаками, в которых сейчас находятся Сатурн и Раху.

Поскольку Сатурн в Козероге, а Раху – в Близнецах (между этими знаками шесть месяцев), то и конца пандемии стоит ждать через полгода, ориентировочно – 11 сентября 2020 года. Тогда грозная Раху ослабит свое влияние и можно будет надеяться, что мир начнет потихоньку возвращаться к прежней жизни.