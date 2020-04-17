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Крысы-хулиганы. Культовый стрит-художник Бэнкси продолжает творить сидя дома

, ИА "Амител"
Скучать на карантине творческим людям просто непозволительно

Фото: @banksy

Британский анонимный художник Бэнкси как и все граждане соблюдает сейчас режим самоизоляции. Однако это не мешает ему продолжать творить.

В своем Instagram он поделился новой работой, посвященной всемирному карантину. На ней изображены крысы, которые устроили беспорядок в ванной комнате. "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – подписал работу художник.

Бэнкси – псевдоним английского андеграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера. Вокруг его биографии ведется много споров, в частности о настоящем имени и происхождении.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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