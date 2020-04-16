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Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

, ИА "Амител"
Также президент подчеркнул важность ведения мониторинга эффективности и безопасности вакцин
Фото: lrt.rt

Фото: lrt.rt

Сроки доклинических и клинических испытаний препаратов для профилактики коронавируса должны быть сокращены, а процедура их государственной регистрации упрощена, следует из перечня поручений, которые дал правительству президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Как следует из документа, Путин также поручил кабинету министров принять решения, чтобы клинические исследования таких лекарств осуществлялись параллельно с проведением доклинических испытаний. Президент подчеркнул важность ведения мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая появление после них осложнений.

Соответствующие решения должны быть проработаны кабмином до 15 мая, отмечается в документе.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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