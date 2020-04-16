Петицию с требованием открыть больницы и поликлиники создали в Алтайском крае

Житель Барнаула опубликовал петицию с требованием разрешить больницам и поликлиникам оказывать медицинскую помощь. Обращение он адресовал Министерству здравоохранения РФ.

Мужчина рассказал, что четыре раза обращался в стоматологическую клинику с острой зубной болью. По его словам, каждый раз ему ставили временную пломбу и говорили, что не имеют права проводить полноценное лечение. Добиться своего барнаульцу удалось только после жалобы, которую он опубликовал в социальных сетях. После этого ему позвонили из поликлиники, пригласили на прием и вылечили зуб.

"Но люди все равно стоят в очередях за неотложной помощью. А еще есть дети, которым тоже надо оказать медпомощь", – пишет автор петиции.

Он требует возобновить полноценную работу медицинских учреждений, но при этом вести прием по точному времени и ограничить контакты между пациентами. В социальных сетях на пост барнаульца отреагировали положительно. В комментариях люди стали делиться своими историями о том, как им пришлось ждать помощи.

Напомним, ранее к Виктору Томенко обратились представители частных медицинских организаций. Они попросили разрешения на работу в период самоизоляции и заявили, что готовы начать оказывать населению помощь в рамках ОМС. Таким образом частные клиники планируют снять часть нагрузки с бюджетных больниц, которые перегружены в связи с распространением эпидемии.

16 апреля в рамках онлайн пресс-конференции губернатор пояснил, что плановый прием пациентов ограничен, чтобы уменьшить наплыв людей. Экстренную помощь гражданам врачи продолжают оказывать. Глава региона подчеркнул, что больницы – это не самое безопасное место, потому что 13 из 48 заболевших в регионе заразились инфекцией именно в медорганизациях.