Петицию с требованием открыть больницы и поликлиники создали в Алтайском крае

Житель Барнаула опубликовал петицию с требованием разрешить больницам и поликлиникам оказывать медицинскую помощь. Обращение он адресовал Министерству здравоохранения РФ.
Мужчина рассказал, что четыре раза обращался в стоматологическую клинику с острой зубной болью. По его словам, каждый раз ему ставили временную пломбу и говорили, что не имеют права проводить полноценное лечение. Добиться своего барнаульцу удалось только после жалобы, которую он опубликовал в социальных сетях. После этого ему позвонили из поликлиники, пригласили на прием и вылечили зуб.
"Но люди все равно стоят в очередях за неотложной помощью. А еще есть дети, которым тоже надо оказать медпомощь", – пишет автор петиции.
Он требует возобновить полноценную работу медицинских учреждений, но при этом вести прием по точному времени и ограничить контакты между пациентами. В социальных сетях на пост барнаульца отреагировали положительно. В комментариях люди стали делиться своими историями о том, как им пришлось ждать помощи.
Напомним, ранее к Виктору Томенко обратились представители частных медицинских организаций. Они попросили разрешения на работу в период самоизоляции и заявили, что готовы начать оказывать населению помощь в рамках ОМС. Таким образом частные клиники планируют снять часть нагрузки с бюджетных больниц, которые перегружены в связи с распространением эпидемии.
16 апреля в рамках онлайн пресс-конференции губернатор пояснил, что плановый прием пациентов ограничен, чтобы уменьшить наплыв людей. Экстренную помощь гражданам врачи продолжают оказывать. Глава региона подчеркнул, что больницы – это не самое безопасное место, потому что 13 из 48 заболевших в регионе заразились инфекцией именно в медорганизациях.
Комментарии
Житель Барнаула опубликовал петицию с требованием разрешить больницам и поликлиникам оказывать медицинскую помощь.
Вообще да. Болеть то мы не перестали. Это даже не салоны красоты, это посерьезней. Не сдал вовремя анализ, возможно потерял время навечно
В четырех медицинских организациях зарегистрированы случаи заболевших. В коронавирусном госпитале, больнице № 5, зарегистрировано 5 случаев заражения среди сотрудников, в горбольнице № 4 — 3 случая (до 22 апреля в учреждении введен карантин), в роддоме горбольницы № 11 — один случай и 4 случая в частной медклинике «Консультативно-диагностическая поликлиника «Здоровье», — сообщил губернатор.
А это ни на какие мысли не наводит?
Средств защиты у медработников нет, и если открыть поликлиники и больницы - это будут очаги инфекции. Даже при разделении потоков больных, врач и медсестра порой очень тесно общаются с больными. Или они заразятся, или выступят в роли переносчиков инфекции. Думайте, что важнее - зуб или здоровье и, возможно, жизнь. А помощь по острой боли нужно оказывать качественно. Если зуб продолжал болеть, значит помощь по острой боли не была оказана. Нужно бороться с причинами, а причина - это халатность.