В Барнауле пока не будут массово отключать отопление

Отключить отопление в Барнауле можно в заявительном порядке. Делать это повсеместно пока не планируется.

Как сообщили amic.ru, в "Сибирской генерирующей компании", на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в Барнаул придет потепление, температура воздуха будет доходить до +22...+25 °С. Однако после вновь ожидается похолодание. Поэтому завершать отопительный сезон пока рано.

При этом жильцы могут отключать отопление в своих домах по желанию — до следующего отопительного сезона или до возвращения холодов. Для этого нужно направить телефонограмму в Барнаульскую теплосетевую компанию — теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании.

Обращение от жильцов многоквартирных домов должны сделать управляющие компании. Для этого нужна письменная заявка УК и протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона. Подключение в обратном порядке также производится по письменной заявке.

Можно отказаться от отопления до следующей зимы. Тогда необходимо направить письменное заявление в адрес энергетиков. Для этого тоже нужна письменная заявка УК и протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона.

Направить заявления можно по адресу: 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13. А также на электронную почту btsk@sibgenco.ru

Напомним, что решение об окончании отопительного сезона принимает администрация города. Основанием служит установление среднесуточной температуры воздуха на уровне от +8 °С и выше на протяжении пяти дней.