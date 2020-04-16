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У нас нет тумбочки с деньгами. Томенко рассказал, как регион переживает коронавирус

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Губернатор Алтайского края о том, что власти делают для бизнеса и людей
Виктор Томенко. Фото: amic.ru

Виктор Томенко. Фото: amic.ru

Пресс-конференции в режиме онлайн стали для СМИ Алтайского края  привычным способом получения информации. Краевое правительство отвечает на вопросы в удаленном формате ежедневно. Но впервые с начала вирусного кризиса с журналистами пообщался губернатор региона Виктор Томенко. Он ответил на вопросы о помощи бизнесу, о возможности открытия простаивающих предприятий, об ужесточении режима самоизоляции, переносе празднования 9 мая, работе больниц и даже своей стрижке. Подробнее об этом читайте в обзоре amic.ru.

О режиме самоизоляции

По словам Виктора Томенко режим самоизоляции в регионе и так достаточно жесткий, ограничений пока достаточно.

"По состоянию на 16 апреля в регионе 48 заболевших. Две трети из них — это совершенно понятная, прослеживаемая цепочка, круг общения — дома или на работе. Неуправляемых процессов среди населения края нет. А потому такой режим изоляции можно держать", — сказал глава региона.Но подчеркнул, что если будет обвальный рост заболеваний с непонятной природой происхождения, меры придется ужесточать.

Пока же ограничения введены во всех городах и большинстве районных центров — всего 62 населенных пунктах, где проживает почти 1,9 млн жителей. В остальных никак не ограниченных селах и райцентрах живет 600 тысяч человек.

О помощи бизнесу

Власти региона рассматривают разные варианты помощи бизнесу. В том числе снижение аренды, льготы по налогу на имущество для некоторых организаций. Однако о прямой поддержке деньгами речи пока идти не может.

"Алтайский край — дотационный регион. Только половину годовых доходов бюджета край зарабатывает сам, остальное получает из федерального центра. И уже сейчас мы понимаем, что потеряем доход в 13 млрд рублей, ещё 5 млрд недополучат муниципальные образования. Так что, когда мы говорим, что кому-то надо за счёт бюджета оказать помощь, то оказываемся в ситуации приглашенного в гости, который привел с собой товарища", — заявил Томенко.

Он добавил, что немало мер поддержки уже есть на федеральном уровне. Те же выплаты малому и среднему бизнесу — по 12 тысяч рублей на зарплату одного сотрудника. В регионе около 80 тысяч малых предприятий и индивидуальный предпринимателей. И для них это весомая поддержка.

"Вот так, чтобы тумбочка с деньгами лежала и мы начали их выдавать, такого нет, к сожалению, на региональном уровне", — добавил глава региона.

Говоря о предложениях бизнеса (снизить или отменить налоги, отменить арендную плату и другие  платежи) губернатор сказал так: "дал мизнчик, а тебе за локоть ухватили", имея ввиду, что сейчас нужно принимать только сбалансированные решения.

О восстановлении работы предприятий

Глава региона сказал, что пока сложно сосчитать точное количество предприятий, которые смогли вернуться к работе.

Но точно это уже подавляющее большинство (власти края разрешили открыться компаниями 54 направлений деятельности). Но вернуть всех — а это сфера услуг, общепит, развлечения, непродовольственные магазины, объекты культуры и спорта — пока нет возможности.

"Да, большинство вернулись к работе, но не значит, что у них все стало благостно. Ведь была неделя или больше простоя. Да ещё и ухудшение макроэкономической ситуации из-за пандемии в мире. Экономика немного проседает и влияние макроэкономических факторов на предприятия, даже которые продолжили работать, последствия имеют", — добавил Томенко.

Сложно пока сказать о том, сколько компаний смогут выдержать это испытание. Губернатор говорит однозначно: потери будут, они уже есть, но масштаб их определит дальнейшее развитие ситуации.

О здравоохранении

"Сегодня ограничен плановый прием в медицинских учреждениях. Это сделано, чтобы минимизировать наплыв пациентов. В экстренных случаях помощь оказывается", — напомнил глава региона.

Он заверил, что медики оценивают каждую ситуацию отдельно. Кому надо просто рецепт, так это можно решить дистанционно. Но если нужен плановый осмотр беременной женщине, то ей не откажут.

А еще он рассказал, что 13 из 48 заболевших в регионе заразились инфекцией именно в медорганизациях. Пять случаев выявлено в горбольнице № 5, один случай в роддоме № 11, а ещё заболели четыре сотрудника частного центра "Здоровье" и три сотрудника горбольницы № 4. Это к том, что больницы — не самое безопасное место. 

И если ситуация начнёт ухудшаться, то придется принимать ещё более серьёзные меры.

О переносе парада 9 мая

Алтайский край готов перенести парад Победы, если такое решение будет принято по всей стране, а это очень вероятно.

Если переносить, то либо на июнь, как это было в 1945 году (24 июня). Либо на начало сентября — в официальную дату завершения Второй мировой войны.

"Тут будем действовать вместе со всем остальным российским народом. Сейчас, к сожалению, точно до конца апреля продолжается наш необычный режим жизни. Теоретически, если он прекратится, то времени на подготовку всё равно не остается. А это же огромного количество людей, организаторов, военных, культуры", — добавил Виктор Томенко.

О детских лагерях

"Проведение летней кампании возможно. Конечно, дезинфекция, температура, плотность расселения будут пересмотрены, но мы готовимся, что летний оздоровительный сезон состоится", — сказал глава региона.

О личном

Если парикмахерские закрыты, то как вы подстригаетесь, спросили Виктора Томенко журналисты.

"Как вы думаете, могу я пойти в парикмахерскую какую-то сейчас подстригаться? Вот сижу, обрастаю вместе со всеми", – сказал глава региона.

Говоря о своей семье, Томенко заверил, что его супруга, как все законопослушные граждане, сидит дома.

"Я по необходимости хожу на работу и возвращаюсь с нее со всеми мерами предосторожности", — сказал про себя губернатор.

Пришлось ограничить и занятия спортом. Постоянные тренировки он прекратил, но дома делает зарядку или "небольшой набор упражнений для собственной поддержки".

О чём ещё сказал Томенко:

  • "В курорты Белокурихи зарабатывают 5 млрд рублей в год. За два месяца простоя они потеряют 1,5 млрд рублей. Это серьезный удар по отрасли. Я запланировал с руководителями организаций посмотреть пути выхода из этой ситуации. А ещё мы направили обращение в правительство".
  • "Работодатель обязан платить работнику (в объявленные президентом оплачиваемые рабочие дни — прим.авт.). И если есть нарушение этого требования, принимается меры. Мы будем влиять на тех работодателей, кто заблудился в понимание, что решение властей надо исполнять. Пока ситуация под контролем. Выписано чуть больше десятка предписаний, но штрафов нет".
  • "Переход на налоговый режим самозанятых прорывных вещей не даст. Но с кого-то снимет немного налоговую нагрузку, а кому-то позволит выйти из тени".
  • "Мы примерно оцениваем, что край получит 3-4 млрд рублей из тех 200 млрд, которые Владимир Путин поручил направить в регионы".
  • "Пока все мероприятия по нацпроектам выполняем. Там 99% федеральное финансирование. А вот краевую инвестиционную программу придется пересмотреть. Мы же не можем сделать вид, что у нас столько же денег, сколько и планировали".
  • "Досрочное окончание учебного года мы не планируем".
  • "Я бы не сказал, что система управления тотально обрушилась. Да, перебои есть, но ничего жизненно важного не случилось. Наоборот всё адаптировалось быстро. Мы же вдруг раз — и из субботы сделали понедельник, проскочили воскресенье".
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.04.2020 17:26
- гость -

У нас нет тумбочки с деньгами. Томенко рассказал
-------------
Осталось выяснить, кто спёр тумбочку.

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