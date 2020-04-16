Секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко 16 апреля поработал в колл-центре волонтерского штаба, который оказывает помощь пожилым людям при коронавирусе. Об этом сообщает сайт партии.

За помощью на горячую линию обратилась жительница Барнаула Светлана Николаевна, которая попросила купить необходимые лекарства и продукты. Секретарь регионального отделения ЕР зафиксировал обращение. Также Александр Романенко выяснил, что женщина и ее муж имеют статус "дети войны", уточнив, что в 2020 году им будет выплачено по 2 тысячи рублей.

Заявки на помощь от пожилых и маломобильных людей в Алтайском крае принимаются с 26 марта. К 16 апреля на телефон 8-800-200-34-11 и дополнительный номер 8-800-700-51-22, который запустило Алтайское реготделение "Единой России", поступило 1072 заявки.

"На сегодня в Алтайском крае волонтеры и работники соцзащиты отработали уже большое количество заявок от пожилых и маломобильных людей на покупку продуктов и лекарств, оплату ЖКХ и другую помощь. В разговоре с обратившейся на горячую линию Светланой Николаевной я понял, что сегодня это волонтерское движение очень востребованно. В этой акции помощи соприкасаются два поколения: те, кто создавал будущее для наших детей и нас с вами, и молодое поколение, которое помогает решать бытовые проблемы этих людей. Мы будем и дальше принимать заявки и помогать людям", – сказал Александр Романенко.

Как правило, волонтеры выполняют заявки в течение дня. За сутки краевой штаб обрабатывает более 20 обращений по Барнаулу, в целом по Алтайскому краю – более 70. Волонтерскому штабу помогли депутаты АКЗС от "Единой России", предоставив свой служебный транспорт. Также средства защиты и дезинфекции передали депутаты Госдумы Александр Прокопьев и Даниил Бессарабов, депутат АКЗС Дмитрий Аганов и другие.

Волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса открыт в Алтайском крае 26 марта. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторы – Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики, партия "Единая Россия", Алтайский государственный медицинский университет, "Молодая Гвардия Единой России".