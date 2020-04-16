В Барнауле появилась первая "умная" остановка

В Барнауле создали первую "умную" остановку. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Устройство от разработчика транспортного навигатора GisOT разместилось на остановке "Стоматологическая поликлиника" на Георгиева. На экране можно узнать время прибытия транспорта, а в самом павильоне – зарядить телефон. Также теперь на остановке в круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение, она оборудована подсветкой.

Как ранее сообщил amic.ru, в январе в Барнауле установили специальную теплую остановку. Она появилась в Парке спорта Алексея Смертина и являлась частью рекламной компании телеканала ТНТ.