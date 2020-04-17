Выяснилось, на сколько подорожают авиабилеты после окончания пандемии

После окончания пандемии COVID-19 стоимость авиабилетов может вырасти в полтора раза. Об этом сообщает Independent со ссылкой на слова главы Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка.

По его словам, когда международные рейсы возобновятся, власти начнут вводить новые ограничительные меры для авиакомпаний и туристов. Например, сокращать количество пассажиров и увеличивать дистанцию между ними. В крайнем случае авиакомпаниям придется избавиться от половины мест в самолетах.

Де Жюньяк отметил, что если авиаперевозчикам придется сократить число пассажиров хотя бы на треть, то это уже приведет к росту стоимости авиабилетов на 50%.

Ранее amic.ru сообщил, что россиян предупредили о значительном росте стоимости продуктов на фоне пандемии COVID-19. В первую очередь может подорожать продукция, поставляемая из-за рубежа.