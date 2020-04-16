Сергей Шнуров займется продюсированием сериалов

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров станет продюсером сериалов и реалити шоу. Об этом скандальный экс-фронтмен группы "Ленинград" рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Сейчас я переориентировался в какую-то "виртуальщину". Наверное, будут, может быть, сериалы, может быть, реалити-шоу, и я хочу стать продюсером в таком непонятном пока для меня жанре. Сейчас я над этим плотно работаю", – рассказал Шнуров.

Шнуров отметил, что необходимость перепрофилироваться он связывает с пандемией коронавируса и ее влиянием на экономику. Музыкант также порекомендовал слушателям забыть о том, чем они занимались раньше, и обратить свое внимание на те занятия, которые будут востребованными в будущем.

Как писал amic.ru, недавно Сергей Шнуров предрек России рост протестов и развал. По его словам, любая империя стремится к развалу после пиковой фазы развития. При этом скорость ухудшения обстановки в стране зависит от "бойкости людей" и напрямую будет связана с сокращением доступности алкоголя, отметил музыкант.