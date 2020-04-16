Алтайский депутат стал автором фейка о коронавирусе

Автором фейка о пожилой женщине, зараженной коронавирусом, которая якобы приехала в Чемал из Алтайского края, стал вице-спикер Чемальского райсовета Юрий Корнеев. Его признали виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации и оштрафовали на 60 тысяч рублей, сообщают "Новости Горного Алтая". Приговор в законную силу пока не вступил.

Как уже писал amic.ru, ранее оперштаб Республики Алтай заявил, что распространяемая информация о зараженной женщине является выдумкой. На самом деле пенсионерку, о которой шла речь, доставили в Чемал из дома-интерната Алейского района, где она находилась под круглосуточным медицинским наблюдением в связи с другим заболеванием. Женщина прошла исследование на коронавирус, результат отрицательный.

На данный момент Республика Алтай остается единственным регионом России, где нет ни одного выявленного случая коронавируса.