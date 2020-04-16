Появилось видео задержания замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

Главное управление МВД по Алтайскому краю опубликовало видеоролик с фрагментами задержания замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Голубцова.
Как уже писал amic.ru, чиновника задержали по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.
По версии правоохранителей, Голубцов получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что Андрей Голубцов руководил управлением по жилищно-коммунальному хозяйству. Он занимался этой сферой с мая 2010 года, однако 11 апреля 2020 года он заявил об уходе в отставку по собственному желанию.
Комментарии
Аотайского края АМИК ВНИМАТЕЛЬНЕЙ !!!
Название Аотайский край исправьте
Ничего у него домик. В доларах взял. Он наверное против, чтобы чиновникам запретили иметь счет за рубежом
Живут все в коттеджах. Что-то ни одного чиновника с Потока не забрали.
газоотведение это что?
Молодцы службы. Прибирают упырей.
Это ж.. а. 1903
может у него тумбочку с деньгами поискать? А потом у других министров/замминистров?
Кучеряво живут.