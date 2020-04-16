Появилось видео задержания замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края

Главное управление МВД по Алтайскому краю опубликовало видеоролик с фрагментами задержания замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Голубцова.

Как уже писал amic.ru, чиновника задержали по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело.

По версии правоохранителей, Голубцов получил два миллиона рублей от директора фирмы, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие решения в пользу коммерческой организации как подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что Андрей Голубцов руководил управлением по жилищно-коммунальному хозяйству. Он занимался этой сферой с мая 2010 года, однако 11 апреля 2020 года он заявил об уходе в отставку по собственному желанию.