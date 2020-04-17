Не выходи из дома. Кто бесплатно доставит продукты барнаульцам

Из-за распространения коронавируса жителей Барнаула призывают сидеть дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Но что делать, если продукты закончились, а рисковать своим здоровьем, чтобы не подцепить инфекцию в супермаркете, не хочется? Все просто – обращаетесь в интернет-магазин "Еда в дом" и оставляете заказ на все, что нужно. Выбор большой, цены дешевле, чем в некоторых розничных магазинах, а купить можно не только продукты, но и средства бытовой химии. И самое главное – все покупки вам привезут бесплатно*.
Почему заказывать в магазине "Еда в дом" выгодно?⠀
- Тут действительно приемлемые цены по сравнению со многими сетевыми продуктовыми магазинами, ведь "Еда в дом" работает напрямую с производителями. Поэтому нет никаких лишних накруток.
- Экономия времени: покупая товары здесь, не придется тратить время на очереди в магазинах.
- Бесплатная доставка по Барнаулу при заказе от 500 рублей*.
- Оплачивать покупки нужно только после того, как вам их доставят. Принимают расчет и наличными, и по карте.
- Заказ привезут в удобное для вас время.
А вдруг мне не понравится?
Если вдруг вам что-то не понравится, вы можете связаться с администрацией для выяснения обстоятельств и решения вопроса. И помните: магазин всегда на стороне клиента.
Насколько безопасно заказывать в интернет-магазине "Еда в дом"?
Сотрудники службы доставки "Еда в дом" применяют все меры безопасности, установленные при действующем в Алтайском крае режиме повышенной готовности к ЧС: ходят в масках и перчатках, обрабатывают все поверхности дезинфицирующим раствором.
Как заказать?
Заказ можно оставить по телефону 25-25-50 или на сайте eda-vdom.ru
Адрес: г. Барнаул, ул. Омская, 12
Телефон: 25-25-50
Инстаграм: https://www.instagram.com/eda_vdom/?hl=ru
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