Названы самые смертельные для россиян болезни

Чаще всего россияне умирают от болезней системы кровообращения и рака. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExperiza.

В 2019 году из-за различных болезней умерло почти полтора миллиона россиян. Половина смертей приходится на гипертонию, ишемические болезни, инфаркты, цереброваскулярные болезни и другие заболевания системы кровообращения.

Каждый пятый умер от онкологических заболеваний. По 6% пришлось на болезни нервной и пищеварительной систем. От пневмонии в 2019 году умерло 1,5%, от ВИЧ – 1%.

При этом, как выяснили эксперты, за 2019 год убыль населения в России обновила 11-летний рекорд. За год умерли 1,8 миллиона россиян, среди которых 130 тысяч скончались из-за причин, не связанных с болезнями.

Ранее amic.ru сообщал, что врачи рассказали, как злоупотребление алкоголем влияет на человека после 40 лет. Спиртное действует почти на все системы организма, повышает склонность к тревожности и депрессии. Кроме того, потребление алкоголя в два раза выше дневной нормы повышает риск инсульта.