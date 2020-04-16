ФСБ задержала 14-летнего сибиряка, готовившего нападение на школу

ФСБ России задержала в Красноярске 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на местную школу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении", — сообщили в ЦОС.

В ходе допроса подросток заявил, что собирался устроить нападение 19-20 апреля. Отметим, что красноярские школьники находятся сейчас на дистанционном обучении, и как юноша планировал воплотить свою задумку в жизнь, пока непонятно.

В ФСБ отметили, что решение о возбуждении уголовного дела будет принято после экспертиз оружия и боеприпасов и иных предметов и документов.