Храмы Алтайского края закрыли для прихожан

В Алтайском крае на фоне пандемии коронавируса закрывают храмы для прихожан. Соответствующее постановление подписала главный государственный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко 16 апреля.

Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий региона поручено не допускать проведение массовых мероприятий и церемоний с присутствием прихожан, а также обеспечить временный запрет на посещение прихрамовой территории.

Исключение составили священнослужители и другие работники религиозных организаций, присутствие которых необходимо для совершения богослужения и функционирования культовых зданий.

В документе отмечается, что для доступа населения к священным обрядам и церемониям главы храмов могут организовывать онлайн-трансляции и другие виды дистанционного общения.

Уточняется, что постановление действует с 16 апреля и продлится до особого распоряжения.