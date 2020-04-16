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Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых

, ИА "Амител"
Оформить ее можно будет до 1 ноября 2020 года
Фото: day.org.ru

Фото: day.org.ru

Президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Об этом российский лидер сообщил в ходе видеосовещания по вопросам поддержки строительной отрасли.

"Ставка по этой кредитной программе будет 6,5 процента годовых на покупку жилья комфорт-класса стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей — в Москве", — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что ставка сохранится на весь срок кредита. Оформить ипотеку по льготным условиям можно будет до 1 ноября 2020 года. По словам президента, на реализацию программы потребуется 6 миллиардов рублей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.04.2020 22:15
месный

нормально чё, народ сидит без работы самоизолировавшись, кто-то в результате на долго без работы останится - а им типа нате вам кредит , а отдавать его с каких бабок то ?!?!?!?!

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