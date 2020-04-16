В Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщают в региональном штабе региона.

COVID-19 обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. В каком – не уточняется. Сейчас ведется работа по установлению лиц, контактировавших с заболевшей, и их обследование.

Как уже сообщал amic.ru, на протяжении нескольких последних дней Республика Алтай оставалась единственным регионом в России, где до сих пор не было подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Алтайском крае за минувшие сутки число заболевших не изменилось. На данный момент в регионе 48 инфицированных.