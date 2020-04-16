Жители села в Алтайском крае отказались от эвакуации, несмотря на паводок

Вышедшие на поверхность грунтовые воды подтопили 31 приусадебный участок в райцентре Красногорского района Алтайского края, но люди отказались эвакуироваться, потому что вода не зашла в дома, сообщили amic.ru в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что на месте подтопления работает оперативная группа ГУ МЧС по краю, оперативная группа гарнизона, на месте организован временный гидропост. В районе есть пункты временного размещения на случай ухудшения обстановки.

В ведомстве подчеркнули, что в других городах и районах региона обстановка стабильная, подтоплений нет. Ситуация находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю.