Скидка с каждого литра: где выгодно заправить машину в Барнауле

Сеть многотопливных АЗС "Газойл" дает скидку 1 рубль с каждого литра ГСМ и двойные бонусы на карту лояльности. Акция действует до 31 мая 2020 года* и распространяется на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Выгодно заправить транспортное средство могут автомобилисты, у которых есть бонусная карта программы лояльности "Газойл". Двойные бонусы на карту, где 1 бонус = 1 рублю, можно в дальнейшем потратить как на оплату топлива, так и на покупку товаров в магазинах сети АЗС "Газойл".
В Барнауле вы можете заправиться с выгодой по акции на АЗС "Газойл" по адресам:
- ул. Мамонтова, 141;
- Павловский тракт, 313;
- п. Южный, ул. Дзержинского 43а;
- ул. Шумакова, 19а;
- ул. Челюскинцев, 117.
* Акция действует с 10 апреля по 31 мая 2020 года. Адреса и подробные условия уточняйте на сайте компании gk-gazoil.ru.
Комментарии
спасибо, но нет
Зачем такая статья? Кто проплатил? Это как то связано с минусовой ценой на нефть? Скоро заставят заправщиков снизить цену?
Эти и другие вопросы возникают видя такие статьи
Тупая ряеклама. Не рискну тут заправить своего коня. К тому же мне понравилось заправляться на заправке без операторов на газпромнефте. А этот ваш газойл, тупо по названию и дизайну подстраивается под газпром. как китайцы с их товаром.
Раз заправился - и поменял бензонасос! Спасибо, повторять не хочется - дорого.
При нулевой цене на нефть, в нефтяной державе, должны гражданам бесплатно бензин заливать, литров по 20-ть в месяц, как минимум.
Одна из самых - самых стремных заправок, я имею ввиду качество бензина.