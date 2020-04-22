Скидка с каждого литра: где выгодно заправить машину в Барнауле

Сеть многотопливных АЗС "Газойл" дает скидку 1 рубль с каждого литра ГСМ и двойные бонусы на карту лояльности. Акция действует до 31 мая 2020 года* и распространяется на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Выгодно заправить транспортное средство могут автомобилисты, у которых есть бонусная карта программы лояльности "Газойл". Двойные бонусы на карту, где 1 бонус = 1 рублю, можно в дальнейшем потратить как на оплату топлива, так и на покупку товаров в магазинах сети АЗС "Газойл".

В Барнауле вы можете заправиться с выгодой по акции на АЗС "Газойл" по адресам:

ул. Мамонтова, 141;

Павловский тракт, 313;

п. Южный, ул. Дзержинского 43а;

ул. Шумакова, 19а;

ул. Челюскинцев, 117.

* Акция действует с 10 апреля по 31 мая 2020 года. Адреса и подробные условия уточняйте на сайте компании gk-gazoil.ru.