Теплая погода сохранится в Алтайском крае 17 апреля

Теплый день без осадков ожидает жителей Алтайского края и Барнаула в пятницу, 17 апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +13°С до +18°С, преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбик термометра в светлое время суток покажет от +14°С до +16°С, без осадков. Как и по краю, скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.