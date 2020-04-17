Самый милый коп на районе. Щенок-полицейский уснул на столе во время присяги

Сотрудники полицейского отдела Бристоля опубликовали в своих социальных сетях забавное видео присяги одной из новеньких служебных собак.

12-недельный лабрадор по кличке Броди поступил на службу в начале апреля. Сначала Броди хотели сделать разыскной собакой, но выяснилось, что его характер не подходит для такой работы. Он будет собакой поддержки, которая помогает полицейским справляться со стрессом и навещает людей в больницах.

Офицер-куратор Броуди, Кит Медейрос, рассказал, что пес очень активный и игривый. После развлечений он устает и очень быстро засыпает в любом месте. Именно это и произошло во время присяги, но свой сертификат щенок все-таки получил.