Коронавирус в России теперь везде. Карта распространения COVID-19 в Сибири

Регионов, где нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в России больше не осталось. Накануне, 16 апреля, стало известно, что в последнем "чистом" субъекте – Республике Алтай – положительным оказался тест у 67-летней жительницы Онгудая.

Таким образом, по последним данным, в России диагноз "коронавирус" подтвердился почти у 28 тысяч человек, 232 инфицированных умерли, более двух тысяч выздоровели.

Лидером по количеству заразившихся COVID-19 в Сибири является Красноярский край. Там подтвердилось 202 случая заболевания.

В Алтайском крае выявили 48 заболевших. Из них пятеро детей и 13 медиков. Вылечились и выписаны из больницы три человека. Под меднаблюдением находятся 1083 человека.