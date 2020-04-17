У пятерых жителей Алтайского края выявили коронавирус за прошедшие сутки

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Из числа заболевших 37 человек – барнаульцы. Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них – шестеро детей.
В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби, там вирус выявили у двух человек. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.
В тоже время за минувшие сутки выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.
Как уже сообщал amic.ru, 16 апреля стало известно о первом заболевшем COVID-19 в Республике Алтай. Инфекцию выявили у 67-летней жительницы Онгудая. 17 апреля выяснилось, что заразился и муж женщины.
Комментарии
А подробнее по районам?
Все увидела.
Губернатор до сих пор не наладил промышленное производство медицинских масок.
17.04.2020 10:20
- гость -
Он счетовод а не наладчик.
Да н@хрен маски нужны? Нужно маску по типу пятилитровой бутылки (погуглите), чтобы глаза закрывала. Воздушно-капельный путь заражения в т.ч. слизистую глаза. У китайцев продают кепку с защитным экраном - вот это тема.
17.04.2020 10:20
- гость -
Губернатор до сих пор не наладил промышленное производство медицинских масок.
++++++++++++
Намедни одного депутата штрафанули на 50 000 р. за фейк - повнимательней,деньги вам не лишние :
15.04.20 КП
Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.
Мне вот интересно. Какова вероятность заразится скажем жителю Камень на Оби или Онгудая, если известно, что в Барнауле ( с населением около 700 тыс.) больных всего 35 чел. и те в изоляции???? Эта вероятность равна нулю!
Упс! А моя ставочка то, сыграла насчет что перевалит за полтинник...
А где информация по населенным пунктам?
17.04.2020 10:34
Роман
А если подумать хорошенько? Транспортное сообщение никто не отменял.
17.04.2020 10:34
CALIBR
17.04.2020 10:20
- гость -
Губернатор до сих пор не наладил промышленное производство медицинских масок.
++++++++++++
Намедни одного депутата штрафанули на 50 000 р. за фейк - повнимательней,деньги вам не лишние :
15.04.20 КП
Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.
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Не запугивай напоминаниями про депутата, Егер Калибрович.
Так называемые "многоразовые маски" из тряпок не сертифицированный продукт, не являются медицинскими. Только противопылевыми.
А разве может быть такое - количество заболевших по дням: 11, 0, 5 - где-то в мире есть такая последовательность!
17.04.2020 10:31
комрад
Т.е. вы оправдываете бездеятельность властей по обеспечению масками?!
Медицинские маски для медиков,но изготовленные повязки защитят вас от пыли и от мельчайших капель хотя бы на 20 %.Не будут они лишними.
В развитых странах Европы с победившей демократией маски бесплатно раздают.
А можно ли считать меня террористом если я в магазинах в очереди чихаю-кашляю (ну по-нарошку) и наслаждаюсь реакцией жителей? Знаете такая забава. Как в правовом секторе оценить мои действия? Очень интересно, а то люди что то ругаются, раньше здоровья желали а сейчас что то нет....
В зубном кресле продолжишь свои причудливые наслаждения.
17.04.2020 10:47
- гость -
В развитых странах Европы с победившей демократией маски бесплатно раздают.
Так и у нас так же!
Раз дали, две штуки две недели назад, и иди работай.... Не нравится - никто не держит.
17.04.2020 10:44
- гость -
Медицинские маски для медиков,но изготовленные повязки защитят вас от пыли и от мельчайших капель хотя бы на 20 %.Не будут они лишними.
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Да, не лишними.
Но за 2 месяца можно было приобрести станки и сырьё, наладить в промышленных объёмах производство настоящих медицинских масок, которые рекомендует надевать населению Роспотребнадзор.
Вы пишете, что медицинские маски для медиков по той причине, что и для медиков их не хватает?
Скоро начнут делать платные тесты на коронавирус.
17.04.2020 10:38
гость
Барнаул-3,
Камень-на-Оби-2.
Успокоились?
а в Змеиногорске?
17.04.2020 10:47
- гость -
В развитых странах Европы с победившей демократией маски бесплатно раздают.
они напечатали бабла и перекупили маски поверх цены, главные спекулянты, а беднякам не досталось как обычно. встроились в систему капитализма как развивающиеся козлы отпущения, скажите спасибо тем людям что это сделали.
17.04.2020 10:56
гость
а в Змеиногорске?
Не волнуйтесь, и ваша очередь дойдет.
Для медиков на спецпредприятиях выпускают настоящие маски.Я о том что промедлили с дооснащением и пошивом в других местах масок,которые хоть в какой-то мере защищают дыхательные пути.
Правды ради надо добавить,что в той же Европе имеют место быть факты конфискации контрабандных медицинских масок на границах.Кто-то на них ещё и греется.Так что демократии в тех странах ещё расти и расти,развиваться и развиваться.
Дрались вам маски.
17.04.2020 11:00
- гость -
Для медиков на спецпредприятиях выпускают настоящие маски
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Может , и выпускают. но медики тоже жалуются на недооснащение масками.
Если бы некто не дал приказ на местном уровне замалчивать проблему масок в СМИ, уже бы вынудили губернатора озаботиться вопросом; и завод по изготовлению медицинских масок разных степеней защиты работал. Все жители края были бы защищены. Без разницы, медики или нет.