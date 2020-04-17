Пятница, 17 Апрель, 11:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,71
€ 81,28
15°

27938 +0
Обь
341см -8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

У пятерых жителей Алтайского края выявили коронавирус за прошедшие сутки

, ИА "Амител"
Всего в регионе зарегистрировано 53 зараженных
Фото: Yandex

Фото: Yandex

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. 

Из числа заболевших 37 человек – барнаульцы. Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них – шестеро детей.

В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби, там вирус выявили у двух человек. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

В тоже время за минувшие сутки выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.

Как уже сообщал amic.ru, 16 апреля стало известно о первом заболевшем COVID-19 в Республике Алтай. Инфекцию выявили у 67-летней жительницы Онгудая. 17 апреля выяснилось, что заразился и муж женщины.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.04.2020 10:10
- гость -

А подробнее по районам?

17.04.2020 10:12
- гость -

Все увидела.

17.04.2020 10:20
- гость -

Губернатор до сих пор не наладил промышленное производство медицинских масок.

17.04.2020 10:31
Гость

17.04.2020 10:20
- гость -
Он счетовод а не наладчик.

17.04.2020 10:31
комрад

Да н@хрен маски нужны? Нужно маску по типу пятилитровой бутылки (погуглите), чтобы глаза закрывала. Воздушно-капельный путь заражения в т.ч. слизистую глаза. У китайцев продают кепку с защитным экраном - вот это тема.

17.04.2020 10:34
CALIBR

17.04.2020 10:20
- гость -
Губернатор до сих пор не наладил промышленное производство медицинских масок.
++++++++++++
Намедни одного депутата штрафанули на 50 000 р. за фейк - повнимательней,деньги вам не лишние :
15.04.20 КП

Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.

17.04.2020 10:34
Роман

Мне вот интересно. Какова вероятность заразится скажем жителю Камень на Оби или Онгудая, если известно, что в Барнауле ( с населением около 700 тыс.) больных всего 35 чел. и те в изоляции???? Эта вероятность равна нулю!

17.04.2020 10:37
- гость -

Упс! А моя ставочка то, сыграла насчет что перевалит за полтинник...

17.04.2020 10:38
гость

А где информация по населенным пунктам?

17.04.2020 10:39
- гость -


17.04.2020 10:34
Роман

А если подумать хорошенько? Транспортное сообщение никто не отменял.

17.04.2020 10:39
- гость -

17.04.2020 10:34
CALIBR
17.04.2020 10:20
- гость -
Губернатор до сих пор не наладил промышленное производство медицинских масок.
++++++++++++
Намедни одного депутата штрафанули на 50 000 р. за фейк - повнимательней,деньги вам не лишние :
15.04.20 КП
Многоразовый маски начали шить на фанерном заводе в Заринске. Средства защиты нужны жителям для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Их изготавливают из хлопка, объем производимой продукции в день составляет около 3 тыс. экземпляров. Ориентировочная стоимость при оптовой продаже 25-30 рублей за штуку.
==================
Не запугивай напоминаниями про депутата, Егер Калибрович.
Так называемые "многоразовые маски" из тряпок не сертифицированный продукт, не являются медицинскими. Только противопылевыми.

17.04.2020 10:40
- гость -

А разве может быть такое - количество заболевших по дням: 11, 0, 5 - где-то в мире есть такая последовательность!


17.04.2020 10:31
комрад

Т.е. вы оправдываете бездеятельность властей по обеспечению масками?!

17.04.2020 10:44
- гость -

Медицинские маски для медиков,но изготовленные повязки защитят вас от пыли и от мельчайших капель хотя бы на 20 %.Не будут они лишними.

17.04.2020 10:47
- гость -

В развитых странах Европы с победившей демократией маски бесплатно раздают.

17.04.2020 10:48
- гость -

А можно ли считать меня террористом если я в магазинах в очереди чихаю-кашляю (ну по-нарошку) и наслаждаюсь реакцией жителей? Знаете такая забава. Как в правовом секторе оценить мои действия? Очень интересно, а то люди что то ругаются, раньше здоровья желали а сейчас что то нет....

17.04.2020 10:51
- гость -

В зубном кресле продолжишь свои причудливые наслаждения.

17.04.2020 10:51
- гость -

17.04.2020 10:47
- гость -
В развитых странах Европы с победившей демократией маски бесплатно раздают.

Так и у нас так же!
Раз дали, две штуки две недели назад, и иди работай.... Не нравится - никто не держит.

17.04.2020 10:52
- гость -

17.04.2020 10:44
- гость -
Медицинские маски для медиков,но изготовленные повязки защитят вас от пыли и от мельчайших капель хотя бы на 20 %.Не будут они лишними.
--------------------------
Да, не лишними.
Но за 2 месяца можно было приобрести станки и сырьё, наладить в промышленных объёмах производство настоящих медицинских масок, которые рекомендует надевать населению Роспотребнадзор.
Вы пишете, что медицинские маски для медиков по той причине, что и для медиков их не хватает?

17.04.2020 10:53
- гость -

Скоро начнут делать платные тесты на коронавирус.

17.04.2020 10:56
Гость

17.04.2020 10:38
гость
Барнаул-3,
Камень-на-Оби-2.
Успокоились?

17.04.2020 10:56
гость

а в Змеиногорске?

17.04.2020 10:56
- гость -

17.04.2020 10:47
- гость -
В развитых странах Европы с победившей демократией маски бесплатно раздают.

они напечатали бабла и перекупили маски поверх цены, главные спекулянты, а беднякам не досталось как обычно. встроились в систему капитализма как развивающиеся козлы отпущения, скажите спасибо тем людям что это сделали.

17.04.2020 10:58
- гость -

17.04.2020 10:56
гость
а в Змеиногорске?

Не волнуйтесь, и ваша очередь дойдет.

17.04.2020 11:00
- гость -

Для медиков на спецпредприятиях выпускают настоящие маски.Я о том что промедлили с дооснащением и пошивом в других местах масок,которые хоть в какой-то мере защищают дыхательные пути.

17.04.2020 11:20
- гость -

Правды ради надо добавить,что в той же Европе имеют место быть факты конфискации контрабандных медицинских масок на границах.Кто-то на них ещё и греется.Так что демократии в тех странах ещё расти и расти,развиваться и развиваться.

17.04.2020 11:33
- гость -

Дрались вам маски.

17.04.2020 11:39
- гость -

17.04.2020 11:00
- гость -
Для медиков на спецпредприятиях выпускают настоящие маски
-
Может , и выпускают. но медики тоже жалуются на недооснащение масками.
Если бы некто не дал приказ на местном уровне замалчивать проблему масок в СМИ, уже бы вынудили губернатора озаботиться вопросом; и завод по изготовлению медицинских масок разных степеней защиты работал. Все жители края были бы защищены. Без разницы, медики или нет.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:44
Кто любит быстро, но вкусно. Пасхальный кулич по особому рецепту 0
11:40
"Удаленка" навсегда. Компании Барнаула после кризиса откажутся от офисов и уйдут домой 0
11:28
Солнце и жара до +30 придут в Алтайский край после Пасхи 0
11:16
Не испугались. Что происходит в Новоалтайске, где нашли первого заболевшего COVID-19 2
11:05
География COVID-19 в Алтайском крае расширилась. Карта распространения 0
10:59
"Время сейчас такое". Барнаулец после работы помогает пенсионерке выжить 0
10:45
Проснулись – улыбнулись. На "Радио Шансон" выходит новая утренняя программа 1
10:38
Число заражений коронавирусом в Новосибирской области достигло 76 0
10:18
Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей в регионах 0
10:06
У пятерых жителей Алтайского края выявили коронавирус за прошедшие сутки 27
10:00
Не выходи из дома. Кто бесплатно доставит продукты барнаульцам 0
09:54
Выяснилось, на сколько подорожают авиабилеты после окончания пандемии 2
09:51
В Республике Алтай подтвердили второй случай заражения коронавирусом 5
09:45
Детский технопарк Алтайского края проводит онлайн-акции для школьников 0
09:34
Красим яйца на Пасху: 10 простых и безопасных способов 2
09:22
Барнаулец украл у пожилой матери 30 тысяч рублей 4
09:10
Что делать, если в квартире жарко, и почему не отключат отопление в Барнауле 10
09:03
Пока все дома. Как интернет-магазинам привлечь новых клиентов в период пандемии 1
08:57
Самый милый коп на районе. Щенок-полицейский уснул на столе во время присяги 1
08:43
Главный шаман Алтая проведет обряд успокоения коронавируса 8
08:30
Куда перенесли Парад Победы и как в России отметят 9 Мая в 2020 году 13
08:17
"Коллапса не будет": экономист о том, ударит ли кризис по Алтаю и кто его переживет 9
08:06
Пени спасения. На сколько отменили неустойку и почему нужно платить за услуги ЖКХ 4
07:55
Видео со скучающей без хозяина кошкой разбило сердца пользователям Сети 3
07:44
Привыкли к ЕГЭ, освоим и дистант: мнения родителей и учителей об удаленном обучении 11
07:32
Страстная пятница: в чем обвинили и за что казнили Иисуса Христа? 1
07:17
Власти Барнаула утвердили строительство нового квартала в центре города 15
07:06
Беспроцентный кредит: на что потратить и кто может его взять 0
06:54
Голодными не останемся. Где в Барнауле купить свежее мясо 0
06:41
Крысы-хулиганы. Культовый стрит-художник Бэнкси продолжает творить сидя дома 0
06:28
Коронавирус в России теперь везде. Карта распространения COVID-19 в Сибири 0
06:14
"Там, где горят купола золоченые". Как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы 24
06:00
Теплая погода сохранится в Алтайском крае 17 апреля 0
01:28
"Мы готовились к худшему". Олег Хорохордин обратился к жителям Республики Алтай 0
23:40
Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса 10
23:03
В Барнауле мать ребенка-инвалида добилась компенсации от фонда соцстрахования 0
22:34
Жители села в Алтайском крае отказались от эвакуации, несмотря на паводок 0
22:02
В Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом 8
21:52
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% 9
21:10
Храмы Алтайского края закрыли для прихожан 6
20:48
Сергей Шнуров займется продюсированием сериалов 0
20:14
ФСБ задержала 14-летнего сибиряка, готовившего нападение на школу 3
19:46
В Барнауле появилась первая "умная" остановка 6
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 18 1
19:01
Без очередей и ожидания. ВТБ увеличивает количество работающих отделений 0
18:44
Алтайский депутат стал автором фейка о коронавирусе 3
18:24
Появилось видео задержания замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края 10
18:10
Аварий можно не бояться. Как работают алтайские газовики в режиме самоизоляции 0
17:55
Петицию с требованием открыть больницы и поликлиники создали в Алтайском крае 7
17:37
Мы вместе. Александр Романенко примерил на себя роль волонтера 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.