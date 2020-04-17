У пятерых жителей Алтайского края выявили коронавирус за прошедшие сутки

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Из числа заболевших 37 человек – барнаульцы. Всего на 17 апреля в регионе зарегистрировано 53 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них – шестеро детей.

В географию распространения COVID-19 добавился Камень-на-Оби, там вирус выявили у двух человек. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц.

В тоже время за минувшие сутки выписан еще один выздоровевший, теперь их в Алтайском крае четверо.

Как уже сообщал amic.ru, 16 апреля стало известно о первом заболевшем COVID-19 в Республике Алтай. Инфекцию выявили у 67-летней жительницы Онгудая. 17 апреля выяснилось, что заразился и муж женщины.