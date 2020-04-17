"Мы готовились к худшему". Олег Хорохордин обратился к жителям Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратился к жителям региона после сообщения о первом случае заражения коронавирусом в Горном Алтае. Он попросил людей оставаться дома и следить за пожилыми родственниками.

"Мы с самого начала предпринимали максимально возможные упреждающие меры по профилактике: ввели режим самоизоляции, отказались от приема туристов и авиарейсов, проводили дезинфекцию, вели разъяснительную работу. При этом никогда не питали никаких иллюзий и готовились к любым вариантам развития событий", – отметил губернатор.

Он рассказал, что первой в регионе заразилась жительница села Онгудай, которая имела контакты с родственниками из соседнего региона. О каком именно регионе идет речь, Хорохордин не уточнил. По его словам, сейчас женщина находится на самоизоляции. Заболевание у нее протекает в легкой форме.

Глава региона добавил, что все медицинские учреждения и весь кадровый состав врачей готовы к любому сценарию развития ситуации. Даже к самому худшему.

Напомним, что до 16 апреля Республика Алтай оставалась единственным регионом, где не было ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом. В Алтайском крае за этот период выявлено 48 заболевших. Среди них есть дети и медицинские работники. Большая часть зараженных находится в Барнауле, но инфекция распространилась и на другие муниципалитеты.