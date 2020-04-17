Главный шаман Алтая проведет обряд успокоения коронавируса

Главный алтайский шаман, глава духовного центра тюрков "Кин Алтай" Акай Кине рассказал журналистам "Интерфакса" о готовящемся обряде по успокоению коронавируса.

По его словам, церемонию проведут в горах, когда наступит обновление фаз луны, так как ее можно начинать только в особенных природных циклах. Кине уточнил, что речь идет не об изгнании COVID-19 или защите от него, а именно об успокоении вируса.

"Мы не боремся с пандемией. Я делаю ей подношение как знак уважения, и мы должны принять поведение вируса как урок, – пояснил шаман. – Думаю, что уважительное отношение к вирусу, в том числе Республику Алтай, и защищает. Нужно чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу – откуда вышел".

Руководитель "Кин Алтай" выразил уверенность, что Республика Алтай дольше всех в России продержалась под натиском COVID-19 благодаря целому комплексу факторов, в число которых, по его оценке, вошли защита "принцессы Укока" и меры безопасности, которые приняты местными властями и поддержаны населением.

Примечательно, что о защите священной алтайской мумии как о главной причине, почему на Алтае не было коронавируса, заявил и депутат республиканского парламента Ержанат Бегенов.

Как ранее писал amic.ru, 16 апреля оперативный штаб региона подтвердил информацию, что на территории республики зарегистрировано первое заражение COVID-19.