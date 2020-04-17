Детский технопарк Алтайского края проводит онлайн-акции для школьников

Детский технопарк Алтайского края "Кванториум.22" приглашает школьников региона присоединиться к дистанционным акциям на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

Так, с конца прошлой недели алтайским школьникам предлагают присоединиться к челленджу "Учусь дома". Условия совсем не сложные – нужно сфотографировать себя во время дистанционного обучения и выложить снимок в социальной сети с хэштегом #челлендж_Учусь_дома.

С 13 апреля действует акция "Кванториум.22 онлайн – школьникам". В ее рамках педагоги проводят краткие лекции и мастер-классы по инженерной тематике.

"Ребята узнают, как стать пилотом, не выходя из дома, сконструировать виртуального робота и научиться программировать, играя в компьютерные игры, а также многое другое", – пояснили организаторы.

А с 15 апреля ученики алтайских школ могут стать участниками всероссийского конкурса "Я – инженер". Для этого нужно сделать фото собственной инженерной разработки, описать ее и прислать свой пост в сообщество "Детский технопарк "Кванториум" Барнаула" в соцсети "ВКонтакте".

"Кванториум.22" – это учреждение дополнительного образования детей, предоставляющее бесплатные образовательные услуги по направлениям: техническое, естественнонаучное, художественное, социально-педагогическое. В объединениях технопарка дети учатся исследовать, моделировать, программировать, конструировать, проектировать, создавать и творить по таким дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам, как: "В мире ТехноТворчества", "LEGO Mindstorms. Робототехника", "РобоЛаб IT", "Мир информационных технологий", "Юный техник", "Графический дизайн", "Основы исследовательской деятельности" и многим другим. В технопарке школьники сотрудничают с настоящими учеными и выполняют реальные производственные задачи.