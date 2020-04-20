Понедельник, 20 Апрель, 10:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,94
€ 80,11
17°

42853 +0
Обь
410см +33


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Сейчас эйфория, потом – отрезвление. Аграрии Алтая ощущают рост, но готовятся к спаду

, ИА "Амител"
Фермеры ждут повышения цен, не видят поддержки государства и боятся коронавируса
Посевная / Фото: priazovka.ru

Посевная / Фото: priazovka.ru

Спрос на гречку, муку и макароны в Алтайском крае вырос, сельхозпроизводители пока ощущают рост дохода от продажи изделий, но ожидают серьезного снижения. Руководители компаний отмечают: из-за того, что в конце марта 2020 года население "затарилось" продуктами длительного хранения, в ближайшие несколько месяцев спрос на эти товары снизится. Между тем сельхозпроизводители предупреждают, что цены на продукцию они сдержать не могут: растет стоимость техники, запчастей, семян, удобрений. В результате все это скажется на конечном потребителе.

А еще аграрии рассказали amic.ru, зачем город нужно изолировать от деревни, из-за чего в Алтайском крае невыгодно производить много макарон, каш и круп и почему фермеры все равно увеличивают посевы гречихи. 

"Если заразится село, все помрут с голоду"

Сейчас фермерские хозяйства Алтайского края работают в штатном режиме и готовятся к посевной. Однако компании опасаются, что стремительное распространение коронавируса по территории региона сорвет эти планы, и негодуют, что в село "заразу" могут занести возвращающиеся на малую родину жители городов.

"Мы живем и боимся, что этот вирус и нам занесут. На ферме сотрудники находятся в тесном контакте друг с другом: доярки в одном помещении, механизаторов везем в одном автобусе. На работу принять кого-то боимся: мало ли что? Для села выражение "кому война, а кому мать родна" неприемлемо. Село страдает так же, как и все. Сейчас мы активно готовимся к посевной, но считаем правильным, если бы город изолировали от деревни. Если заразится село, все помрут с голоду", – говорит руководитель АКХ "Ануйское" (Петропавловский район) Владимир Никифоров.

По его словам, сейчас в село возвращается молодежь, которая в городе осталась без работы. Они обращаются в центр занятости, получают пособие (максимальный размер которого увеличили с 8 до 12 тысяч рублей), а искать новое место трудоустройства в деревне не планируют. Для них пособие – временный способ "заработка". Но такому примеру следуют и жители сел.

"Сельчане также стали бросать работу, обращаются в центр занятости, где их заявление принимают безо всяких оснований. Работа, видите ли, им не нравится, а вот пособие получать нравится. В селе 12 тысяч – это неплохие деньги", – говорит Владимир Никифоров.

Именно из-за того, что за последние три недели в Алтайском крае выросло число безработных, а у некоторых жителей сократились доходы, руководитель "Ануйского" уверен: мартовский продовольственный бум в апреле не повторится.

"Потребление продуктов будет снижаться. Скоро мы увидим, как резко сократятся доходы: кому-то урежут, или уже урезали, зарплату, кого-то уволят, кому-то будут задерживать выплаты. А ведь коммунальные платить надо, лекарства тоже нужны. Будут "ужиматься" на еде, покупать более дешевые продукты", – отмечает Никифоров.

Однако аграрии, несмотря на такие прогнозы, все равно увеличивают посевы некоторых культур. Фермер уверен: этот рынок плохо контролируется государством, из-за чего каждое хозяйство планирует свою работу вне зависимости от других игроков рынка. В результате все поля засеют гречкой, а потом из-за переизбытка будут продавать почти даром.  

"Вся эта ситуация похожа на синусоиду: посевов станет больше – упадет цена, сократим поля – стоимость возрастет. Проблема в том, что нет госзаказов. Они бы показывали, что нужно сеять, в каком объеме, по какой цене продавать. Государство такую ответственность не берет, якобы рынок все расставит по своим местам. Надо брать пример со стран, где есть госзаказы. Тогда на рынке будет стабильность. На продуктовом она точно нужна. Это уж шубы пусть покупают по той цене, по которой хотят. А вот продукты питания нужны всем, государство должно вмешиваться и поддерживать село госзаказами", – отмечает бизнесмен.

Пока же на производителей и переработчиков, напротив, накладывают дополнительную нагрузку в виде налогов. Это тормозит развитие хозяйств, не позволяет им расширяться. Поэтому в послабления, льготы и помощь от государства фермер не верит. 

"Мы не надеемся, что государство даст нам какие-то льготы. В прошлом году нам ввели дополнительный налог, и 20 млн из хозяйства улетело. А это один коровник. Каждый год я строил один-два новых коровника, а в этом году не строю, потому что отдал 20 млн государству. Ввели НДС. Раньше мы были освобождены, а теперь 10% от суммы реализации платим государству. Вот как о нас заботятся, мы нужны только как налогоплательщики", – говорит Владимир Никифоров.

"Поддержки нет, как масок в аптеке"

В конце марта  – начале апреля на продовольственном рынке края был ажиотаж: семьи брали в 3-5 раз больше своих еженедельных и ежемесячных запасов макарон, круп, каш. Из-за этого прибыль сельхозкомпаний выросла, говорит генеральный директор торгового дома "Алтан" Валерий Покорняк. Однако поводов для радости и гордости нет: большинство компаний края все же занимаются только производством сырья, а не его переработкой. А именно эта сфера дает развитие экономики региона и страны, уверен бизнесмен. 

"Мировая практика гласит: чем глубже переработка любого сырья, тем больше добавленная стоимость, то есть выручка от продажи. В Китае и Корее производят гаджеты, а вот нефть там не добывают. Глубокая переработка сырья выгодна любому региону – это большие отчисления по налогам, новые рабочие места", – говорит Валерий Покорняк.

Но если алтайские компании массово займутся переработкой, регион столкнется с другой проблемой – продукцию некому будет сбывать. Мы находимся далеко от Центральной России, куда идут основные поставки продукции, ведь рынок регионов Сибири слишком мал.

"В радиусе двух тысяч километров от нас проживает всего 10-12 млн человек. Если мы будем производить много макарон, каш, круп, сыров, их нужно продавать по всей стране. Но мы проигрываем по логистике, становимся неконкурентоспособными, у нас нет логистических дотаций, как в Китае, Турции, Америке, Европе. Да, возможности у нас – как в Канаде, а вот власти – российские", – говорит бизнесмен.

Он отмечает, что спрос на макароны и крупы в Алтайском крае все же был недолгим: у многих жителей края еще остаются целыми мартовские "запасы", поэтому за новыми они пойдут нескоро.

"Министр экономразвития уже доложил: с 6 апреля в торговле произошел спад на 32%. По нашим алтайским сетям, наверное, то же самое. Сейчас пойдут за хлебом, молоком, но не за продуктами длительного хранения, ведь дома они устроили маленький бункер. У местных компаний  была легкая эйфория, но сейчас наступает отрезвление. Те, кто это уже проходил, начиная с 1998 года, понимают, что всегда происходит одно и то же, и за подъемом приходит спад. Ничего не меняется", – уверен предприниматель.

На кризисе, по его словам, могут подняться и выиграть только крупные российские монополисты, например, "Мираторг", которые могут получить кредит под 0%, и мировые гиганты: "Кока-Кола", "Пепси", "Нестле". А вот компаниям в сфере малого и среднего бизнеса такую поддержку получить сложно.

"На днях я попробовал взять беспроцентный кредит для гостиничного и ресторанного бизнеса. Указ о таком продукте существует уже две-три недели, но банки до сих пор не знают, как его выдавать. Поддержка должна быть населению, как это сделано в Германии, Австрии, Корее, Америке, чтобы не прервались все ежемесячные платежи. Налоги нужно не отсрочивать, а обнулять. Поэтому мер поддержки нет, как в аптеках нет масок. Везде говорят о масках, что их где-то выпускают, производят, поставляют, но в каждой аптеке висит объявление: "Масок нет". Разговоры идут, но поддержки нет. Ситуация не просто плохая, она чудовищная", – отмечает бизнесмен.

"Трактор всех вылечит"

На ферме в Змеиногорском районе пока не наблюдают ни паники, связанной с распространением коронавируса, ни финансового кризиса: "как доили коров, так и продолжают доить", говорит руководитель хозяйства. Но бизнесмен лукавит: аграрии района, по его же словам, уже подняли закупочные цены на гречиху на 30-35 рублей за килограмм и думают о дальнейшем росте стоимости. 

"Запчасти и техника подорожали, ведь большинство из них импортные, дизельное топливо и перевозки тоже увеличились в цене. Когда откроют границы? Когда поступит новая партия запчастей? Вот и гадаем, как изменятся цены на продукцию", – отмечает руководитель фермерского хозяйства.

Даже стоимость некоторых семян выросла на 50 тысяч рублей за тонну. По словам агрария, это большая сумма, поэтому не каждый фермер может себе позволить выращивать элитные культуры. Отчасти по этой причине многие компании увеличивают посевы гречихи – недорогой и неприхотливой.

"Прошлый год год был не гречишным, урожая было собрано меньше, чем в 2018. Сейчас увеличивают. Наверное, подстраховываются, запасаются. Мы ждем начала посевной кампании. Топливо закупили, семена и удобрения есть. Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь, – прим. ред.) сказал: "Трактор всех вылечит". Всегда деревня кормила город, всегда селяне в лаптях ходили, судьба у нас такая. Будем работать, сеять, пахать, убирать, несмотря на все кризисы и пандемии", – подытожил фермер.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.04.2020 10:02
АБОРИГЕН

Не видят, потому что никакой помощи нет. Одна болтовня.

20.04.2020 10:13
1

С Покорняком полностью согласен

20.04.2020 10:15
Проходимец

Поддержка нужна банкирам. Или олигархам. А колхозникам зачем? Потеряют еще

20.04.2020 10:22
- гость -

Валерий Павлович - это талдычит лет 30 а воз и ныне там. "Лакт" еще работает?

20.04.2020 10:49
- гость -

О, вот и колхозники-террористы подтянулись. Ничего личного, но как ведется сельское хозяйство, методами 18го века, так лет через 20 вообще ничего расти не будет от ваших пестицидов и гербицидов.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
10:48
Всероссийские проверочные работы переносят. На когда и что это значит? 0
10:37
Замминистра транспорта Алтая в разгар пандемии устроился на новую работу в Воронеже 0
10:27
Диагностический центр Алтайского края получил тест-системы для выявления коронавируса 0
10:14
Музыку и дым в разумных пределах придется потерпеть. Права соседей появятся в России 2
10:01
Сейчас эйфория, потом – отрезвление. Аграрии Алтая ощущают рост, но готовятся к спаду 5
09:45
Плату за студенческие общежития снизят в Алтайском крае 1
09:32
Томская область остановила автобусное сообщение со всеми регионами 1
09:18
Водитель легковушки врезался в столб и протаранил машину в Барнауле 0
09:05
Алтайский край вошел в список регионов с наибольшей естественной убылью населения 5
08:46
Ученые установили, в каком году человечество достигло пика технологического прогресса 2
08:30
СМИ: Анастасия Заворотнюк идет на поправку 2
08:16
Республика Алтай вошла в тройку регионов с наименьшим числом долгожителей 0
08:01
Родившегося во время пандемии ребенка назвали Санитайзером 10
07:45
Алтайский край попал в число регионов с критическими долгами за вывоз мусора 4
07:20
"Не мог представить даже Оруэлл": как COVID-19 изменил политический расклад в России 24
07:03
Суперфуд с востока. Почему стоит попробовать пасту из кунжута и турецкого гороха 4
06:44
Наташ, мы там все уронили. Главный мем последнего времени, которым можно выразить все 4
06:23
Застрявшие во Вьетнаме алтайские туристы могут вернуться домой 20 апреля 9
06:02
20 апреля в Алтайском крае потеплеет до +24°C 1
23:14
Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае снова удвоилось 2
22:38
Силуанов рассказал, на сколько лет хватит резервного фонда 12
21:20
Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи. Видео 7
20:41
"Леруа Мерлен" в Барнауле заволокло дымом от горящей травы 9
19:53
Песков рассказал, когда ждут пика заболеваемости коронавирусом в РФ 6
19:20
Хроника коронавируса на Алтае. День 21 10
18:59
Алтайских садоводов штрафуют за небезопасный пал травы 6
18:34
В Барнауле приводят в порядок памятные места, посвященные ВОВ 0
17:58
Биотехнолог оценил, когда Россия победит коронавирус 12
17:26
Алтайские спасатели не заметили снижения числа ДТП в режиме самоизоляции 0
16:58
Вирусолог назвал причину низкой смертности от коронавируса в России 12
16:23
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 42
15:50
Эксперт рассказал, как самозанятым получить кредитные каникулы 2
15:12
"Сидит на самоизоляции". Барнаулец продает "голодного" клеща 8
14:44
"Курил в постели". В Барнауле потушили пожар в многоэтажке 2
14:03
Еще один "дымящий" паровозик украсил Барнаул 4
13:31
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с праздником Пасхи 7
12:47
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае вновь выросло 103
12:44
Госпиталь для больных коронавирусом откроют в алтайском роддоме 3
12:09
На свежем воздухе. Как барнаульцам освящают куличи возле храмов 0
11:26
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 3
11:23
Стоп-кадр. Встреча Пасхи в Барнауле 2
11:12
"Заразиться не боюсь – людей надо спасать". Как работает скорая во время пандемии 7
10:55
Трамп предупредил Китай о "расплате" за пандемию коронавируса 49
10:01
Названо число выполненных тестов на коронавирус в Республике Алтай 0
09:23
"Там, где горят купола золоченые". Как в Барнауле разоряли и восстанавливали храмы 75
09:06
Алтайский гвардеец по пути на работу задержал любителя наркотиков 13
08:44
В России предложили временно запретить коллекторов 15
08:23
Форсаж по-деревенски. Поездку на крыше "Нивы" устроили жители алтайского поселка 0
08:11
Что нельзя делать во время Пасхи 8
08:02
Студентка из Барнаула организовала первый в России онлайн-лагерь 3
07:35
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
07:06
Без света, воды и зрелищ. Парки в Барнауле не откроют до лета 8
06:45
Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле 25
06:14
Полупустые храмы и толпы на улицах. Как в Барнауле встретили Пасху 13
06:01
Еще теплее. О погоде в Алтайском крае 19 апреля 0
23:56
Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу бизнеса 6
22:40
Пасхальное богослужение в храме Святого Димитрия Ростовского. Видео 1
22:22
В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций 23
21:05
Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице 11
20:01
Автомобиль сбил ребенка в пригороде Барнаула 2
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 20 11
18:56
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 13
18:25
Пост с медиком выставили на границе Кош-Агачского района в Республике Алтай 3
17:49
Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав 9
17:27
На алтайской трассе дотла сгорел автомобиль после ДТП 0
16:50
Депутаты предложили властям выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей 22
16:11
Что такое Пасха и почему этот праздник отмечают 40 дней? 3
15:47
Россия вошла в десятку стран по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 20
15:21
Владимир Путин перенес срок подачи сведений о доходах чиновников на 1 августа 7
14:55
В Барнауле отменили авиарейсы почти на 20 дат 4
14:29
Совфед временно прекратил работу над законопроектом о домашнем насилии 5
13:56
Количество умерших пациентов с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч человек 38
13:24
Молодой бийчанин за ночь украл два аккумулятора 6
12:55
В Алтайском крае еще одного человека с COVID-19 выписали из больницы 6
12:23
Первые случаи COVID-19 в трех муниципалитетах Алтайского края. Карта распространения 10
11:45
Несколько трасс подтопило в Алтайском крае из-за паводка 2
11:08
Госдума ограничила продажу алкоголя в маленьких барах в жилых домах 3
10:34
Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 63 42
10:14
Виктор Томенко пообещал всестороннюю поддержку санаториям Белокурихи 10
09:49
Джонни Депп зарегистрировался в Instagram и посвятил первый пост коронавирусу 8
09:06
Гольф, гитары, маски. Как организованы обсервации во Вьетнаме. Фоторепортаж 10
08:57
Первые заболевшие COVID-19 в Республике Алтай могли контактировать с 328 людьми 6
08:35
Сиди и смотри. Лучшие фильмы на тему самоизоляции от amic.ru 8
08:17
Алкоголизм, ожирение, стресс. Что ждет барнаульцев после завершения самоизоляции 16
08:03
Как пройдет Пасха в режиме самоизоляции и где смотреть трансляцию пасхальной службы 2
07:50
Мир без коронавируса. Названы лучшие репортажные фотографии 2019 года 0
07:36
Барнаульцы смогут освятить куличи возле храмов 13
07:19
В Барнауле восстановили туристическую эмблему у Нагорного парка 5
07:04
Все близко к Раху. Астролог о том, откуда взялся коронавирус и когда это все кончится 9
06:45
Как выбрать яйца к Пасхе и что значат эти цифры и буквы на упаковке 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.