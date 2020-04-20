Сейчас эйфория, потом – отрезвление. Аграрии Алтая ощущают рост, но готовятся к спаду

Спрос на гречку, муку и макароны в Алтайском крае вырос, сельхозпроизводители пока ощущают рост дохода от продажи изделий, но ожидают серьезного снижения. Руководители компаний отмечают: из-за того, что в конце марта 2020 года население "затарилось" продуктами длительного хранения, в ближайшие несколько месяцев спрос на эти товары снизится. Между тем сельхозпроизводители предупреждают, что цены на продукцию они сдержать не могут: растет стоимость техники, запчастей, семян, удобрений. В результате все это скажется на конечном потребителе.

А еще аграрии рассказали amic.ru, зачем город нужно изолировать от деревни, из-за чего в Алтайском крае невыгодно производить много макарон, каш и круп и почему фермеры все равно увеличивают посевы гречихи.

"Если заразится село, все помрут с голоду"

Сейчас фермерские хозяйства Алтайского края работают в штатном режиме и готовятся к посевной. Однако компании опасаются, что стремительное распространение коронавируса по территории региона сорвет эти планы, и негодуют, что в село "заразу" могут занести возвращающиеся на малую родину жители городов.

"Мы живем и боимся, что этот вирус и нам занесут. На ферме сотрудники находятся в тесном контакте друг с другом: доярки в одном помещении, механизаторов везем в одном автобусе. На работу принять кого-то боимся: мало ли что? Для села выражение "кому война, а кому мать родна" неприемлемо. Село страдает так же, как и все. Сейчас мы активно готовимся к посевной, но считаем правильным, если бы город изолировали от деревни. Если заразится село, все помрут с голоду", – говорит руководитель АКХ "Ануйское" (Петропавловский район) Владимир Никифоров.

По его словам, сейчас в село возвращается молодежь, которая в городе осталась без работы. Они обращаются в центр занятости, получают пособие (максимальный размер которого увеличили с 8 до 12 тысяч рублей), а искать новое место трудоустройства в деревне не планируют. Для них пособие – временный способ "заработка". Но такому примеру следуют и жители сел.

"Сельчане также стали бросать работу, обращаются в центр занятости, где их заявление принимают безо всяких оснований. Работа, видите ли, им не нравится, а вот пособие получать нравится. В селе 12 тысяч – это неплохие деньги", – говорит Владимир Никифоров.

Именно из-за того, что за последние три недели в Алтайском крае выросло число безработных, а у некоторых жителей сократились доходы, руководитель "Ануйского" уверен: мартовский продовольственный бум в апреле не повторится.

"Потребление продуктов будет снижаться. Скоро мы увидим, как резко сократятся доходы: кому-то урежут, или уже урезали, зарплату, кого-то уволят, кому-то будут задерживать выплаты. А ведь коммунальные платить надо, лекарства тоже нужны. Будут "ужиматься" на еде, покупать более дешевые продукты", – отмечает Никифоров.

Однако аграрии, несмотря на такие прогнозы, все равно увеличивают посевы некоторых культур. Фермер уверен: этот рынок плохо контролируется государством, из-за чего каждое хозяйство планирует свою работу вне зависимости от других игроков рынка. В результате все поля засеют гречкой, а потом из-за переизбытка будут продавать почти даром.

"Вся эта ситуация похожа на синусоиду: посевов станет больше – упадет цена, сократим поля – стоимость возрастет. Проблема в том, что нет госзаказов. Они бы показывали, что нужно сеять, в каком объеме, по какой цене продавать. Государство такую ответственность не берет, якобы рынок все расставит по своим местам. Надо брать пример со стран, где есть госзаказы. Тогда на рынке будет стабильность. На продуктовом она точно нужна. Это уж шубы пусть покупают по той цене, по которой хотят. А вот продукты питания нужны всем, государство должно вмешиваться и поддерживать село госзаказами", – отмечает бизнесмен.

Пока же на производителей и переработчиков, напротив, накладывают дополнительную нагрузку в виде налогов. Это тормозит развитие хозяйств, не позволяет им расширяться. Поэтому в послабления, льготы и помощь от государства фермер не верит.

"Мы не надеемся, что государство даст нам какие-то льготы. В прошлом году нам ввели дополнительный налог, и 20 млн из хозяйства улетело. А это один коровник. Каждый год я строил один-два новых коровника, а в этом году не строю, потому что отдал 20 млн государству. Ввели НДС. Раньше мы были освобождены, а теперь 10% от суммы реализации платим государству. Вот как о нас заботятся, мы нужны только как налогоплательщики", – говорит Владимир Никифоров.

"Поддержки нет, как масок в аптеке"

В конце марта – начале апреля на продовольственном рынке края был ажиотаж: семьи брали в 3-5 раз больше своих еженедельных и ежемесячных запасов макарон, круп, каш. Из-за этого прибыль сельхозкомпаний выросла, говорит генеральный директор торгового дома "Алтан" Валерий Покорняк. Однако поводов для радости и гордости нет: большинство компаний края все же занимаются только производством сырья, а не его переработкой. А именно эта сфера дает развитие экономики региона и страны, уверен бизнесмен.

"Мировая практика гласит: чем глубже переработка любого сырья, тем больше добавленная стоимость, то есть выручка от продажи. В Китае и Корее производят гаджеты, а вот нефть там не добывают. Глубокая переработка сырья выгодна любому региону – это большие отчисления по налогам, новые рабочие места", – говорит Валерий Покорняк.

Но если алтайские компании массово займутся переработкой, регион столкнется с другой проблемой – продукцию некому будет сбывать. Мы находимся далеко от Центральной России, куда идут основные поставки продукции, ведь рынок регионов Сибири слишком мал.

"В радиусе двух тысяч километров от нас проживает всего 10-12 млн человек. Если мы будем производить много макарон, каш, круп, сыров, их нужно продавать по всей стране. Но мы проигрываем по логистике, становимся неконкурентоспособными, у нас нет логистических дотаций, как в Китае, Турции, Америке, Европе. Да, возможности у нас – как в Канаде, а вот власти – российские", – говорит бизнесмен.

Он отмечает, что спрос на макароны и крупы в Алтайском крае все же был недолгим: у многих жителей края еще остаются целыми мартовские "запасы", поэтому за новыми они пойдут нескоро.

"Министр экономразвития уже доложил: с 6 апреля в торговле произошел спад на 32%. По нашим алтайским сетям, наверное, то же самое. Сейчас пойдут за хлебом, молоком, но не за продуктами длительного хранения, ведь дома они устроили маленький бункер. У местных компаний была легкая эйфория, но сейчас наступает отрезвление. Те, кто это уже проходил, начиная с 1998 года, понимают, что всегда происходит одно и то же, и за подъемом приходит спад. Ничего не меняется", – уверен предприниматель.

На кризисе, по его словам, могут подняться и выиграть только крупные российские монополисты, например, "Мираторг", которые могут получить кредит под 0%, и мировые гиганты: "Кока-Кола", "Пепси", "Нестле". А вот компаниям в сфере малого и среднего бизнеса такую поддержку получить сложно.

"На днях я попробовал взять беспроцентный кредит для гостиничного и ресторанного бизнеса. Указ о таком продукте существует уже две-три недели, но банки до сих пор не знают, как его выдавать. Поддержка должна быть населению, как это сделано в Германии, Австрии, Корее, Америке, чтобы не прервались все ежемесячные платежи. Налоги нужно не отсрочивать, а обнулять. Поэтому мер поддержки нет, как в аптеках нет масок. Везде говорят о масках, что их где-то выпускают, производят, поставляют, но в каждой аптеке висит объявление: "Масок нет". Разговоры идут, но поддержки нет. Ситуация не просто плохая, она чудовищная", – отмечает бизнесмен.

"Трактор всех вылечит"

На ферме в Змеиногорском районе пока не наблюдают ни паники, связанной с распространением коронавируса, ни финансового кризиса: "как доили коров, так и продолжают доить", говорит руководитель хозяйства. Но бизнесмен лукавит: аграрии района, по его же словам, уже подняли закупочные цены на гречиху на 30-35 рублей за килограмм и думают о дальнейшем росте стоимости.

"Запчасти и техника подорожали, ведь большинство из них импортные, дизельное топливо и перевозки тоже увеличились в цене. Когда откроют границы? Когда поступит новая партия запчастей? Вот и гадаем, как изменятся цены на продукцию", – отмечает руководитель фермерского хозяйства.

Даже стоимость некоторых семян выросла на 50 тысяч рублей за тонну. По словам агрария, это большая сумма, поэтому не каждый фермер может себе позволить выращивать элитные культуры. Отчасти по этой причине многие компании увеличивают посевы гречихи – недорогой и неприхотливой.

"Прошлый год год был не гречишным, урожая было собрано меньше, чем в 2018. Сейчас увеличивают. Наверное, подстраховываются, запасаются. Мы ждем начала посевной кампании. Топливо закупили, семена и удобрения есть. Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь, – прим. ред.) сказал: "Трактор всех вылечит". Всегда деревня кормила город, всегда селяне в лаптях ходили, судьба у нас такая. Будем работать, сеять, пахать, убирать, несмотря на все кризисы и пандемии", – подытожил фермер.