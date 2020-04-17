Алексей Смертин попал в число лучших российских легионеров в истории АПЛ

Канал beIN Sport обнародовал пятерку сильнейших российских футболистов, когда-либо выступавших в Английской премьер-лиге. Уроженец Барнаула Алексей Смертин в этом списке занял третье место.

Напомним, что экс-капитан сборной России играл в Англии в середине двухтысячных за "Челси", "Портсмут", "Чарльтон" и "Фулхэм".

Лучшим россиянином в АПЛ за всю историю признали полузащитника Андрея Канчельскиса, который выступал за "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон". На втором месте Андрей Аршавин ("Арсенал"), на четвертом – Роман Павлюченко ("Тоттенхем"), на пятом – Юрий Жирков ("Челси").

Как уже писал amic.ru, ранее шайбу уроженца Барнаула – хоккеиста Андрея Свечникова – признали лучшей в нынешнем сезоне НХЛ.