Минздрав разъяснил порядок вакцинации детей в регионах

Минздрав России дал рекомендации относительно проведения плановой вакцинации детей в регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из текста письма, разосланного в регионы, решение о временной приостановке прививок может принять региональный оперативный штаб исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте РФ.

Если плановая вакцинация будет продолжена, следует проинформировать население о том, в какое время следует явиться на прививку, а также обеспечить предварительную запись.

Это поможет избежать скученности населения и тем самым снизит риск заражения COVID-19. Кроме того, такой порядок соответствует рекомендациям ВОЗ.