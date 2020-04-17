"Время сейчас такое". Барнаулец после работы помогает пенсионерке выжить

Волонтеры акции #МыВместе продолжают помогать пожилым жителям Алтайского края. Сотрудник Барнаульского специального конструкторского бюро "Восток" Алексей Касаткин присоединился к активистам, чтобы возить пожилую женщину на жизненно важную процедуру.

Анна Борисовна должна три раза в неделю ездить в Краевую клиническую больницу, чтобы проходить гемодиализ – очищение крови при помощи аппарата "искусственная почка". Без этого она просто не сможет жить. Сын пенсионерки работает водителем скорой помощи и в те дни, когда он дежурил, возить Анну Борисовну в больницу было некому. Добираться самостоятельно ей тяжело и страшно. Во время пандемии пожилой женщине с хроническим заболеванием лучше не заходить в маршрутки.

"Раньше я добиралась до больницы на маршрутке, для меня это очень тяжело. А теперь еще и страшно из-за коронавируса. За калитку я вообще не выхожу, гуляю во дворе, чтобы ноги совсем не отнялись. Когда сын узнал о волонтерах, решил обратиться к ним", – рассказала она.

На помощь семье пришел Алексей. Теперь он подменяет сына Анны Борисовны, рассказали в ОНФ.

"Время сейчас такое, если есть возможность – надо помогать. Наше конструкторское бюро работает на оборонно-промышленный комплекс, поэтому днем я занят, а вечером свободен", – отметил Алексей.