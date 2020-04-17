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В Республике Алтай подтвердили второй случай заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Заболел муж жительницы Онгудая, у которой первой диагностировали COVID-19

В Республике Алтай зафиксирован второй случай заражения коронавирусом. Информацию подтверждает оперативный штаб региона.

Вторым заболевшим стал муж жительницы райцентра Онгудайского района, у которой первой диагностировали COVID-19. Супруги получают лечение в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. У ближайших родственников заболевших, которые проживали с ними, тест дал отрицательный результат. Они находятся на карантине. Всех контактных лиц обследуют.

Стоит отметить, что о первом случае заражения COVID-19 в Горном Алтае стало известно днем ранее – 16 апреля. После этого глава региона Олег Хорохордин обратился к жителям. До этого Республика Алтай была последним субъектом России с нулевым показателем по коронавирусу.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.04.2020 09:56
- гость -

Может быть в Республике Алтай?! И, что там только заболевших регистрируют - а где инфицированные?

17.04.2020 10:01
- гость -

Вот и у Алтайцев появились "доминиаканцы"

17.04.2020 10:34
комрад

Как же так, чары не подействовали. Депутат хвалился, что у него волшебный оберег работает. Прям серпом по яйц@м

17.04.2020 10:59
- гость -

дежавю? жена заразила мужа... муж тоже ходил на работу? А есть поинтересней сценарий? С любовниками и любовницами? ))

17.04.2020 11:13
- гость -

17.04.2020 10:59
- гость - Женщины являются разносчиками всякой заразы.

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