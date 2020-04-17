В Республике Алтай подтвердили второй случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай зафиксирован второй случай заражения коронавирусом. Информацию подтверждает оперативный штаб региона.

Вторым заболевшим стал муж жительницы райцентра Онгудайского района, у которой первой диагностировали COVID-19. Супруги получают лечение в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Их состояние оценивается как удовлетворительное. У ближайших родственников заболевших, которые проживали с ними, тест дал отрицательный результат. Они находятся на карантине. Всех контактных лиц обследуют.

Стоит отметить, что о первом случае заражения COVID-19 в Горном Алтае стало известно днем ранее – 16 апреля. После этого глава региона Олег Хорохордин обратился к жителям. До этого Республика Алтай была последним субъектом России с нулевым показателем по коронавирусу.