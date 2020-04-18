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Мечтать не вредно. Россияне назвали сумму денег, комфортную для самоизоляции

, ИА "Амител"
Чем моложе человек, тем ниже требования
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег – в среднем это около 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на портал SuperJob.

Специалисты опросили 2,5 тысячи человек почти из 400 населенных пунктов. Согласно результатам, женщины оказались скромнее – им требуется по 70 тысяч рублей против 90 тысяч у мужчин.

Также ожидания зависят и от возраста. Меньше всех запросили молодые россияне – людям до 24 лет в среднем достаточно 60 тысяч рублей. Соотечественникам старше 45-ти для комфортной самоизоляции требуется 92 тысячи рублей.

Также исследователи отметили, что с ростом доходов растут и потребности. Те, у кого доход меньше 30 тысяч, в среднем говорят почти о 60 тысяч рублей, а те, у кого он превышает 80 тысяч – минимум о 115-ти.

В Москве и Санкт-Петербурге комфортная сумма колеблется на уровне 100 и 85 тысяч рублей в месяц соответственно. В регионах – около 80 тысяч рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

18.04.2020 07:06
- гость -

А за сколько на Канатном 81 самоизолируют, если минуснуть услуги вертухаев ?

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