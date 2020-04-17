Число заражений коронавирусом в Новосибирской области достигло 76

Число зараженных COVID-19 в Новосибирской области продолжает расти. За сутки зафиксировано еще 12 случаев, проинформировали в региональном оперативном штабе утром 17 апреля.

Один из последних заболевших прибыл рейсом из Мурманска через Москву, четверо – контактировали с заболевшими.

Источник заражения еще семи человек пока неизвестен. Контактов с выявленными заболевшими у них не было и за пределы региона они не выезжали.

Таким образом, общее количество заражений коронавирусом достигло 76. Выздоровели и выписаны из больницы 16 человек. Двое пациентов умерли.