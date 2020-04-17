География COVID-19 в Алтайском крае расширилась. Карта распространения

Коронавирус в Алтайском крае продолжает захватывать новые территории. За минувшие сутки случаи заболевания COVID-19 впервые выявили в Камне-на-Оби. Там госпитализировали двоих человек.

Как уже сообщал amic.ru, за сутки специалисты выявили пятерых инфицированных. Общее число заболевших достигло 53-х. Среди них – шестеро детей. Четыре человека уже вылечились и выписаны из больницы.

На 17 апреля под медицинским наблюдением находятся 1149 человек, в том числе восемь иностранных граждан. Снято с меднаблюдения 5668 человек.

Также 16 апреля стало известно о первом заболевшем COVID-19 в Республике Алтай. Инфекцию выявили у 67-летней жительницы Онгудая. 17 апреля выяснилось, что заразился и муж женщины.