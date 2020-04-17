Не испугались. Что происходит в Новоалтайске, где нашли первого заболевшего COVID-19

Фото: Мария Петренко / amic.ru

15 апреля в Новоалтайске подтвердился первый случай заболевания новым коронавирусом. Что, похоже, нисколько не насторожило жителей города. Корреспондент amic.ru прошлась вечером по Новоалтайску и увидела толпы людей.

Горожане спокойно гуляли, занимались спортом, собирались группами на площадках не соблюдая дистанции. Перчатки, маски также замечены не были. Впрочем, аналогичную картину можно наблюдать и во дворах столицы края. Третья неделя самоизоляции подходит к концу и горожане уже устают сидеть дома, особенно когда на улице такая хорошая погода. Синоптики тем временем прогнозируют в ближайшие дни потепление выше 20 градусов.