Солнце и жара до +30 придут в Алтайский край после Пасхи

Пасхальные выходные и неделя после праздника в Алтайском крае обещают быть жаркими. По данным метеорологов, в некоторых районах региона температура воздуха поднимется до +30.

18 и 19 апреля осадков не ожидается. Местами воздух прогреется до +23 градусов, а в Барнауле столбики термометров покажут +18...+20°С.

А вот на следующей неделе начнется настоящая жара. 24 апреля в Бийске ожидается до +30 градусов. В Барнауле – от +25°С до +27°С. В остальные дни температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.

Осадков до конца недели не ожидается, но пятница, суббота и воскресенье могут быть дождливыми.