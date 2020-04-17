Шубенков провел стрим в Instagram. Рассказал о трансгендерах, СССР и Навальном

Барнаульский спортсмен, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков стал гостем шоу #ОСТАЁМСЯДОМА, которое проходит в Instagram спортивного издания "Чемпионат". Барнаульский легкоатлет показал квартиру, где живет, признался, что уже полтора года не может научиться играть на синтезаторе мелодию из четвертого эпизода "Звездных войн" "Новая надежда", когда Люк Скайуокер впервые встретил Хана Соло. Также Шубенков ответил на политические вопросы о расследовании Навального, любовь к СССР и очередях в метро в Москве. Вот самые интересные высказывания алтайского спортсмена.

О зарплате

Зарплата капает. Я себя относительно спокойно и хорошо чувствую. Но мы надеемся, что в конце лета или осенью сезон в каком-то виде продолжится. Этого хотят примерно все в легкой атлетике. Может, в июле что-то начнется, может, чемпионат Европы в августе состоится. Если этого старта не будет, тогда в летнем сезоне и смысла нет.

О рае на земле

Сейчас я могу позволить себе любые условия для тренировок, но выбираю те, что есть у нас в Барнауле. Потому что не это главное. Если считать, что у нас плохонький и раздолбанный стадион, а починить его денег нет, и поэтому я поеду в другую страну, где денег больше… Рая на земле нет. Где-то будет лучше стадион, но ты тренера нормального не сумеешь найти. Где-то что-то лучше, а где-то – хуже. Главное же в том, что везде нужно работать, чтобы добиться результата, и от этого не убежишь. Нужен хороший тренер, нужны знания, а под условия подстроиться всегда можно.

О тренировках на карантине

Сейчас наши обычные тренировочные базы закрыты. Поэтому тренируемся просто дома или на улице. Есть школьные стадионы, есть лес, где можно побегать. Благо, сроки сезона сдвинулись, и сейчас не так критично, что нет шиповок, нет барьеров. Глобально ничего не изменилось, разве что непривычно все. Я в комнате что-то начинаю делать, и сразу приходит сын, приходит кот, начинают под ногами вертеться. Но это даже прикольно.

О самоизоляции

Мне можно выходить на улицу, и я регулярно этим правом пользуюсь. У нас в Алтайском крае карантину подлежат только те, кто прилетел из-за границы. Есть рекомендации сидеть дома, но по необходимости можно: для меня это походы за едой, а также пробежки и тренировки. Пришлось отказаться от встреч с друзьями и сильно ограничить общение с родными – от этого я реально страдаю. Но все переходит в онлайн. "Зарубы" в Counter-Strike стали горячее и интереснее – во всем надо искать свои плюсы.

Об очередях в московском метро

Хотели как лучше, но получилось не очень хорошо. Эти очереди аукнутся недели две спустя. У нас просто метания из стороны в сторону. Никто особо не знает, что делать, но что-то делать нужно. И распространение вируса остановить нужно, и экономику не угробить, а она почти угроблена. Однозначно правильных рецептов по выходу из кризиса я не вижу.

О любви к социализму

То, что сейчас в мире происходит, показывает, что система не работает. У нас должно быть так, что ты привел ребенка в секцию, и он туда ходит на постоянной основе. Не тратится на экипировку, поездки, медицину. В легкой атлетике пока еще бесплатно тренируются, а вот в футболе и хоккее – там родители скидываются. Я считаю, так не должно быть. Зачем критиковать СССР? Уже столько лет прошло, а его все критикуют, он как красная тряпка. У нас только и гоняют страшилки вокруг, разбирайся, врут тебе или нет. В XX веке весь мир был напуган, и боялись социализма. Оказалось, что общество объединяется не на правах, а на понятии, что человек человеку друг и товарищ. Результаты сильно хорошие оказались у такого формата. Формат развалился, бывает.

О смене гражданства

Все эти истории со сменой гражданства – нехорошие. Либо конфликты, либо, как в Кении, когда у тебя в отборе по 80 человек. Такая инициатива должна присутствовать со стороны спортсменов. Посмотрите на наших натурализованных спортсменов, у них не у всех легкие истории. На такое сейчас идти ради одного шанса на Олимпийских играх я не готов, мне и тут хорошо. Да, есть передряги и непонятки, но история развивается и видно, что к нам меняется отношение. В МОК и международной федерации говорят, что были те, кто злоупотреблял, а были и хорошие. Они нас теперь разделяют.

Патриот не тот, кто бьет себя в грудь и встаёт в позу. Это тот, кто каждый день делает свою работу: на завод ходит, статьи пишет. Не сидит спокойно, не молчит в тряпочку. Это просто про каждодневный труд, насколько ты честен с собой и окружающими. Патриот любит свою родину и пытается свою жизнь строить. Свою жизнь надо делать руками каждый день.

О трансгендерах в женском спорте

На днях посмотрел эпизод "Южного парка" на животрепещущую тему. О мужике, который считает себя женщиной и ходит на всякие спортивные соревнования, рвет всех в разных видах спорта. Одно время я много думал об этом. Меня действительно достали парни, которые сделали себе операцию и начали побеждать девчонок. Полно таких историй в разных видах спорта! Я очень негативно отношусь к этому. Но обещаю, что как только в мире появится хоть одна женщина, которая захочет соревноваться с мужиками, я в корне поменяю свое отношение к этому вопросу.

Об Алексее Навальном и его расследовании

Никогда не было интересно. Он говорит, что надо всех пересадить, местами поменять и мы сразу хорошо заживем, слепые прозреют, безногие встанут, а мы будем процветать, как в этих Америках и Европах. Как-то несерьезно это все.

Мне кажется, причины плохих вещей, которые происходят вокруг, кроются не в том, что у нас руководитель какой-то плохой или хороший. Все идет от нашего места в глобальной экономике, на мой взгляд. Мы не на самом отшибе, но с краешку. А другие места уже заняты. Для нас самое прибыльное сейчас – торговля природными ресурсами с низкой степенью обработки. Отсюда и многие проблемы.