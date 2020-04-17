Минэкономразвития: повторения дефолта 1998 года не будет

Министр экономического развития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эфир программы "Познер" с участием чиновника на Первом канале.

Решетников объяснил, что в нынешней ситуации страна должна помочь бизнесменам продолжать их дело. Министр уверен: пандемия покажет, что на самом деле экономика страны сможет устоять во времена кризиса.

Чиновник также сравнил нынешние антикризисные меры с теми, что были приняты в 2008 году. Он отметил основную разницу – тогда правительство спасало крупные предприятия, а сейчас основную поддержку оказывает малому и среднему бизнесу.

Ранее amic.ru сообщал, Решетников проверил выдачу банками нулевых кредитов на зарплаты. Он попытался взять заем через горячую линию двух банков, однако ему отказали. После этого министр связался с руководствами финансовых учреждений и попросил их соблюдать требования закона.