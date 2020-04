Ученый АлтГУ помогает индийским аграриям в борьбе с опасной бабочкой-вредителем

Профессор АлтГУ Роман Яковлев и эксперты из Индии впервые выделили ДНК-штрихкод бабочки-древоточца, который поможет безошибочно определять его в лабораторных условиях. Также нашли способ борьбы с вредителем: грибок Metarhizium brunneum значительно подавляет численность этих насекомых.

Бабочка-древоточец вида Dervishiya cadambae атаковала индийские виноградные лозы. В некоторых хозяйствах повреждено более 70% растений. Насекомое широко распространено в Индии, Пакистане и Непале. Интересно, что виноград – совершенно несвойственная для него культура. Ранее эти бабочки считались серьезным вредителем тикового дерева.

Результаты совместной работы опубликованы* в известном итальянском журнале Bulletin of Insectology. Издание специализируется на публикациях "прорывов" в сельскохозяйственной энтомологии.

Это уже не первый опыт взаимодействия профессора АлтГУ с коллегами из других стран. Ранее коллективом ученых при участии Романа Яковлева в одном из израильских журналов для садоводов была опубликована** статья о сезонной активности червя-древоточца на территории израильских виноградников.

Профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии, доктор биологических наук Роман Яковлев изучает сельскохозяйственных насекомых, сотрудничая с научными центрами во всем мире.

*Yadav D.S., Mhaske S.H., Ranade Y.H., Ghule Sh.B., Shashank P.R., Yakovlev R.V. 2020. First record of occurrence of Dervishiya cadambae on grapevine, Vitis vinifera, along with its morphological and molecular identification and pathogenicity evaluation potential of Metarhizium brunneum as its biocontrol agent // Bulletin of Insectology 73 (1): 137-148.

**Ovadia S., Gil N., Yakovlev R., Protasov A., Mendel Z. 2016. The biology and seasonal activity of the carpenter worm Paropta paradoxa (Cossidae) in Israeli vineyards // Alon Hanotea. Vol. 70. P. 32-37.