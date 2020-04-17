Ученые выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус

Температура гибели коронавируса меняется в зависимости от среды его обитания, выяснили французские ученые из университета Экс-Марсель в Провансе. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, при условиях стерильности коронавирус гибнет при нагревании до 60 градусов по Цельсию, как и другие вирусы.
Но когда он находится в среде с биоматериалом, при этой температуре он не только живет, но и размножается в достаточном для заражения людей количестве.
В таких условиях его удавалось уничтожить только при нагревании до 92°С. При этом необходимо, чтобы воздействие высокой температуры длилось не менее 15 минут.
В связи с этим исследователи рекомендовали медицинским работникам принимать все возможные меры предосторожности, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией поверхностей.
Комментарии
Все в кипяток!
Я так понимаю все идет к тому, чтобы трупы зараженных сжигать?
идем все в баню!
Скоро, месяца через два, ученые мира придут к выводу, что при кипячении всякие вредные создания погибают.