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Ученые выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус

, ИА "Амител"
Это зависит от того, насколько стерильна окружающая среда
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Температура гибели коронавируса меняется в зависимости от среды его обитания, выяснили французские ученые из университета Экс-Марсель в Провансе. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, при условиях стерильности коронавирус гибнет при нагревании до 60 градусов по Цельсию, как и другие вирусы.

Но когда он находится в среде с биоматериалом, при этой температуре он не только живет, но и размножается в достаточном для заражения людей количестве.

В таких условиях его удавалось уничтожить только при нагревании до 92°С. При этом необходимо, чтобы воздействие высокой температуры длилось не менее 15 минут.

В связи с этим исследователи рекомендовали медицинским работникам принимать все возможные меры предосторожности, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией поверхностей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.04.2020 13:10
- гость -

Все в кипяток!

17.04.2020 13:20
krash

Я так понимаю все идет к тому, чтобы трупы зараженных сжигать?

17.04.2020 13:25
гость

идем все в баню!

17.04.2020 13:26
- гость -

Скоро, месяца через два, ученые мира придут к выводу, что при кипячении всякие вредные создания погибают.

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