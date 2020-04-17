Насколько выросли цены на яйца перед Пасхой

В России перед Пасхой значительно подорожали куриные яйца. Рост составил 2,5%, согласно данным Росстата за период с 7 по 13 апреля 2020 года. В некоторых регионах скачок был более ощутимым, а вот Республика Алтай, наоборот, показала самое большое снижение цен.

В 11 регионах страны специалисты зафиксировали увеличение стоимости на 5% и более. Серьезный рост наблюдается в Республике Калмыкия – на 8%.

А вот подешевели куриные яйца в Республике Алтай и Севастополе: снижение составило 2,0% и 1,2% соответственно.

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае значительно подорожали сахар (+26% по отношению к февральской цене), гречка (+13%), картофель (+12%), лук (+13%), помидоры (+14%). Депутаты-единороссы на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным попросили заморозить цены на некоторые товары. А справедливороссы внесли в Госдуму законопроект об ограничении цен на социально значимые продукты: мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, овощи из "борщевого набора".