Двое братьев из Алтайского края избили мужчину и утопили его в озере

Двух жителей Тальменского района осудят за избиение и утопление в воде мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Установлено, что в ноябре 2019 года два брата 31 и 22 лет, будучи пьяными, встретили знакомого на берегу озера. У них завязалась словесная ссора, после которой мужчины жестоко избили оппонента, а после затащили его в воду и начали топить. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, братья сбежали с места преступления.

В ходе разбирательства подозреваемые полностью признали свою вину. Сейчас их ждет суд. Братьям грозит до 20 лет лишения свободы.