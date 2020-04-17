В Алтайском крае за период с конца марта до середины апреля 2500 человек обратились с заявлениями о признании безработными. Об этом в ходе брифинга 17 апреля рассказала начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура, отвечая на вопрос amic.ru.

По словам чиновницы, Минтруд РФ ежедневно обновляет информацию по количеству безработных в стране. Что касается Алтайского края, то, по данным мониторинга за апрель, уже 1500 жителей получили официальный статус безработных. Они имеют право на получении 12 130 рублей в месяц (без учета районного коэффициента).

При этом в сравнении с апрелем прошлого года в регионе наблюдается небольшой прирост числа безработных. Как заверила Надежда Капура, обрушения рынка труда в Алтайском крае нет: "Пока ситуация стабильная, подконтрольная, хоть и напряженная".

Больше всего пострадали сотрудники, занятые в таких сферах, как культура, спорт, развлечения, туризм, санаторно-курортная и строительство, резюмировала спикер.