В Алтайском крае за период с конца марта до середины апреля 2500 человек обратились с заявлениями о признании безработными. Об этом в ходе брифинга 17 апреля рассказала начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура, отвечая на вопрос amic.ru.
По словам чиновницы, Минтруд РФ ежедневно обновляет информацию по количеству безработных в стране. Что касается Алтайского края, то, по данным мониторинга за апрель, уже 1500 жителей получили официальный статус безработных. Они имеют право на получении 12 130 рублей в месяц (без учета районного коэффициента).
При этом в сравнении с апрелем прошлого года в регионе наблюдается небольшой прирост числа безработных. Как заверила Надежда Капура, обрушения рынка труда в Алтайском крае нет: "Пока ситуация стабильная, подконтрольная, хоть и напряженная".
Больше всего пострадали сотрудники, занятые в таких сферах, как культура, спорт, развлечения, туризм, санаторно-курортная и строительство, резюмировала спикер.
Комментарии
а если больше денег давать то все станут безработными ))
По информации некоторых сми на госкомпенсацию в россии попали и французский "Ашан" или голландские "Пятёрочки",и даже букмекерские конторы.
во как, а что же обычные крестьяне есть ли в этом списке?
а если больше денег давать то все станут безработными ))
Куда больше то, там еще пару тыщ накинуть и средний класс уже получится))
Кто там кричал " пусть весь бизнес разорится...пусть лексусы свои продают"? Сами бизнесмены не помрут, у всех есть все для жизни. А выстроятся в центр занятости те кто работает на них. Так что думайте немного
Заголовок про Алтай, статья про Алтайский край. То же самое незнание географии по всем центральным каналам ТВ, где почему то Алтайский край единственный регион где нет вируса