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Стабильно напряженная ситуация. На Алтае растет число безработных

, ИА "Амител"
Официально вставшим на биржу труда полагается по 12 130 рублей в месяц

В Алтайском крае за период с конца марта до середины апреля 2500 человек обратились с заявлениями о признании безработными. Об этом в ходе брифинга 17 апреля рассказала начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура, отвечая на вопрос amic.ru.

По словам чиновницы, Минтруд РФ ежедневно обновляет информацию по количеству безработных в стране. Что касается Алтайского края, то, по данным мониторинга за апрель, уже 1500 жителей получили официальный статус безработных. Они имеют право на получении 12 130 рублей в месяц (без учета районного коэффициента).

При этом в сравнении с апрелем прошлого года в регионе наблюдается небольшой прирост числа безработных. Как заверила Надежда Капура, обрушения рынка труда в Алтайском крае нет: "Пока ситуация стабильная, подконтрольная, хоть и напряженная".

Больше всего пострадали сотрудники, занятые в таких сферах, как культура, спорт, развлечения, туризм, санаторно-курортная и строительство, резюмировала спикер.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.04.2020 11:55
!

а если больше денег давать то все станут безработными ))

17.04.2020 11:56
- гость -

По информации некоторых сми на госкомпенсацию в россии попали и французский "Ашан" или голландские "Пятёрочки",и даже букмекерские конторы.
во как, а что же обычные крестьяне есть ли в этом списке?

17.04.2020 12:07
- гость -



а если больше денег давать то все станут безработными ))

Куда больше то, там еще пару тыщ накинуть и средний класс уже получится))

17.04.2020 12:25
- гость -

Кто там кричал " пусть весь бизнес разорится...пусть лексусы свои продают"? Сами бизнесмены не помрут, у всех есть все для жизни. А выстроятся в центр занятости те кто работает на них. Так что думайте немного

17.04.2020 12:34
Гость

Заголовок про Алтай, статья про Алтайский край. То же самое незнание географии по всем центральным каналам ТВ, где почему то Алтайский край единственный регион где нет вируса

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