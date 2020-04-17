В Камне-на-Оби уже несколько дней горит полигон ТБО. Огонь только усиливается

Городская свалка в Камне-на-Оби горит уже несколько дней, и масштабы пожара продолжают увеличиваться, сообщают "Каменские известия".

Дым окутывает проезжую часть, затрудняет видимость и дыхание. Кроме того, он доходит до ближайшего поселка Караси. Чем сильнее горит полигон, тем сильнее дым мешает людям жить.

По факту горения на полигоне ТБО возбуждено административное дело. Известно, что фигурантом этого дела является ООО "Линетт", которое не соблюдает требования к утилизации твердых бытовых отходов, а также нарушает технический процесс.

В ближайшее время в рамках этого административного дела будет принято решение.