120 ИП Алтайского края объявили о закрытии с начала года

120 индивидуальных предпринимателей Алтайского края уведомили власть о прекращении деятельности с января 2020 года. Об этом 17 апреля на онлайн-конференции для СМИ сообщила начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

Эти 120 ИП – только те, кто официально сообщил в службу занятости о закрытии бизнеса. Некоторые предприниматели могли и не уведомлять чиновников, так что реальное количество может быть и больше. Однако непосредственно в апреле, на фоне ограничений по коронавирусу, какого-то всплеска не зафиксировано. Показатели примерно на уровне прошлого года, говорит Капура. Сегодня в регионе зарегистрировано 45 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Глава управления по труду сообщила, что в органы занятости с начала апреля обратилось более 2,5 тысяч граждан. Из них 1,5 тысячи уже получили статус безработных и могут претендовать на меры поддержки. Но в этот же период прошлого года показатель был примерно на таком же уровне. Это значит, что безработные в регионе есть (в том числе и сотрудники предприятий в стадии банкротства), но именно на фоне коронавирусного кризиса их не прибавилось. Но здесь речь только об официальном секторе занятости.

Надежда Капура подчеркивает: большого обрушения рынка труда пока нет, массовых увольнений нет, но власти ожидают роста безработицы в ближайшем будущем. И наиболее пострадавшие сферы – строительство, культура, спорт, "ивенты", туризм и санаторно-курортная деятельность.

"Также на сегодняшний день не выявлено фактов незаконного увольнения сотрудников с понуждением к написанию заявления об уходе. Мы понимаем, что они есть, но, как правило, в неформальном секторе занятости, где работник не может законно подтвердить свои трудовые права", – добавила Капура.

Обращения по этому поводу есть, в том числе от работников Шинного завода, но, как правило, все подобные сообщения анонимные. И им власти никак помочь не смогут, добавила она.