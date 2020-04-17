Директора алтайской школы уличили в незаконном сборе денег на ремонт

Славгородская межрайонная прокуратура выявила незаконные поборы с родителей в Максимовской общеобразовательной школе Славгородского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Правоохранители выяснили, что директор учреждения объявил сбор средств на ремонт пола в школе. Против него возбудили административное дело по статье "Самоуправство".

Руководителю грозит до 500 рублей штрафа. Собранные деньги возвращены родителям учеников.

Кроме того, прокуратура сочла незаконным привлечение к административной ответственности женщины, которая пожаловалась на поборы.

Прокурор опротестовал соответствующее решение. Протест рассматривает Славгородский городской суд.

Ранее "Московский Комсомолец" написал, что женщина связывает претензии комитета по делам несовершеннолетних и ее жалобу на решение руководства школы собрать с родителей на ремонт по 200 рублей.