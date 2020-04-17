У сибиряка выявили коронавирус посмертно

У жителя Кузбасса после смерти от пневмонии обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Tayga.info со ссылкой на главу региона Сергея Цивилёва.
Произошло это в городской больнице Белово. Пациент лежал там с пневмонией, однако первый тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Мужчина скончался, а проведенный после смерти повторный анализ показал наличие коронавируса.
На данный момент власти установили круг лиц, с которыми контактировал мужчина. 17 и 18 апреля у них возьмут тесты.
На данный момент число заболевших в Кемеровской области составляет 27 человек.
Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в крае выявили пять новых случаев заболевания COVID-19. Всего вирус подтвержден у 53 человек в Алтайском крае. Четверо уже выписаны из больницы.
Комментарии
Возникает вопрос - какой достоверный процент дают применяемые отечественные тесты, если дают недостоверные данные, закупаются ли эффективные тесты?!
5-10% дают ложно отрицательные, поэтому все анализы должны перепроверяться в роспотребнадзоре
В Кузбассе строже следят за въезжающими.На неделе из Бийска в Прокопьевск шла Газель-на въезде у водилы измеряли температуру. Хотя бы это в АК делают?
Он может в автобусе заразился или в продовольственном магазине, при чем тут круг лиц....
закупаются ли эффективные тесты?!
Эффективных нет нигде. Вы же не согласитесь на пункцию органов для точного определения.
по данным ВОЗ смертность в России составляет порядка 1,8 млн в год, т.е. в сутки порядка 5 тыс. человек. Люди вдумайтесь - за 18 дней в стране уже умерло 90 тысяч человек. Вы понимаете соизмеримость опасности коронавируса при таких цифрах? 200 человек что у нас умерли это сколько % от 90 тыс???
5-10% дают ложно отрицательные, поэтому все анализы должны перепроверяться в роспотребнадзоре
А что? Там какие-то особые тест-системы?
17-18 у них возьмут тесты... а можно еще через недельку, пусть побольше позаражают, тут же надо звонить и сразу брать