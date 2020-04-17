У сибиряка выявили коронавирус посмертно

У жителя Кузбасса после смерти от пневмонии обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Tayga.info со ссылкой на главу региона Сергея Цивилёва.

Произошло это в городской больнице Белово. Пациент лежал там с пневмонией, однако первый тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Мужчина скончался, а проведенный после смерти повторный анализ показал наличие коронавируса.

На данный момент власти установили круг лиц, с которыми контактировал мужчина. 17 и 18 апреля у них возьмут тесты.

На данный момент число заболевших в Кемеровской области составляет 27 человек.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в крае выявили пять новых случаев заболевания COVID-19. Всего вирус подтвержден у 53 человек в Алтайском крае. Четверо уже выписаны из больницы.